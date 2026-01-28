Потеряв кормушку, экс-глава ГПСУ Дейнеко внезапно уволился с военной службы, - журналист

Приказ об увольнении был издан 27 января.

Бывшего главу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергея Дейнеко уволили с военной службы по решению Военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram со ссылкой на собственные источники. "По информации осведомленных источников в правоохранительных кругах, вчера был издан приказ об увольнении с военной службы бывшего руководителя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко", - утверждает Глагола.

В частности, по его данным, основание увольнения со службы - состояние здоровья.

"Согласно заключению военно-врачебной комиссии, Дейнеко признан негодным к военной службе. Также учтен рапорт на увольнение, поданный им вчера", - добавил журналист.

Ситуация вокруг Дейнеко

Как сообщал УНИАН, в начале года президент Владимир Зеленский уволил Дейнеко с должности главы ГПСУ. Затем Дейнеко стал советником министра внутренних дел.

22 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводили обыски у Дейнеко в рамках расследования дела о получении неправомерной выгоды, связанной с контрабандой сигарет в 2023 году.

В НАБУ позже уточнили, что речь идет о систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Среди подозреваемых - бывший глава ГПСУ, генерал; начальник отдела пункта пропуска и бывшее должностное лицо ГПСУ.

