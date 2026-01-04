Глава ГПСУ получил новую должность: где будет работать

В то же время военного дела он не оставляет и будет назначен командиром боевого подразделения ГПСУ.

Глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко назначен советником министра внутренних дел.

Как сообщил в Telegram-канале министр внутренних дел Игорь Клименко, он "имел искренний разговор с Сергеем Васильевичем" и "с учетом рекомендаций врачей, он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы".

"Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения. В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы", - подчеркнул министр.

Кроме того, сообщил Клименко, Дейнеко принял для себя решение продолжить военную службу, оставаясь советником. Так, после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения ГПСУ.

"Понимаю и поддерживаю это желание. К тому же, уверен, что с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и отвечать реалиям войны", - отметил чиновник.

Недавние назначения чиновников

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента, а Олега Иващенко - главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, предполагалось, что Клименко в ближайшее время подаст кандидатуры на смену главы Государственной пограничной службы, а нынешний руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

Среди прочего, Зеленский предложил нынешнему руководителю Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

