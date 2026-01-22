У бывшего главы Госпогранслужбы проходят обыски, - СМИ

Следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у бывшего главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, которого уволили с должности 4 января.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

По данным источников, следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.

Что известно о Сергее Дейнеко

Как сообщал УНИАН, ранее глава ГПСУ Сергей Дейнеко был назначен советником министра внутренних дел. Генерал Дейнеко более шести лет занимал должность главы Госпогранслужбы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Дейнеко принял для себя решение продолжить военную службу, оставаясь советником, а также, что после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения ГПСУ.

Клименко отметил, что на посту советника ожидает от Дейнеко экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в выработке решений в сфере безопасности государственной границы.

