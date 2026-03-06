МИД советует украинцам не ездить в Венгрию на фоне похищения сотрудников 'Ощадбанка'

Также украинцам рекомендуется не ездить через Венгрию транзитом, а выбирать маршруты через другие страны.

Министерство иностранных дел Украины советует украинским гражданам больше не ездить в Венгрию из-за произвольных действий венгерских властей, которые организовали похищение сотрудников "Ощадбанка" и двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"В связи с похищением семи граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинцам также рекомендуется по возможности выбирать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию.

"Также обращаем внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии и рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране", - отмечается в сообщении.

Похищение украинцев в Венгрии - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Венгрии похитили сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями. Впоследствии стало известно, что Венгрия спрятала похищенных украинцев на территории Антитеррористического центра.

Венгерские власти не допускают украинских консулов к похищенным сотрудникам "Ощадбанка". Связи с похищенными украинцами нет.

Эти семь украинцев управляли двумя банковскими автомобилями, которые курсировали между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярных услуг между государственными банками.

