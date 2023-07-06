С 1 июля в Украине вернули старые правила по актуализации своих данных в паспорте.

В Украине возобновились требования по вклеиванию фото в паспорт-книжечку по достижению 25 и 45 лет. Данное требование было приостановлено на период коронавирусного карантина, сообщает МВД.

"В Украине с 1 июля 2023 г. решением Правительства отменили карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. В связи с этим восстанавливаются сроки вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины образца 1994 года (в виде паспорта-книжечки) по достижению лицом 25- или 45-летнего возраста", – говорится в сообщении.

Таким образом, украинцы, которым исполнилось 25 или 45 лет в период с 13 марта 2020 года (когда данная норма была приостановлена) по 24 января 2022 года, обязаны обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), чтобы вклеить актуальное фото в паспорт. Это нужно сделать до 1 августа текущего года.

Видео дня

В МВД предупредили, что в случае, если фотография не будет вклеена своевременно, паспорт-книжечку придется заменить современной id-картой.

Отмена карантина в Украине

На фоне массового распространения опасной коронавирусной инфекции в мире украинское правительство ввело режим карантина в Украине с 12 марта 2020 года. Первые несколько недель действовал жесткий локдаун, который впоследствии повторяли еще несколько раз в пиковые моменты эпидемии.

24 февраля 2022 года в связи с российским вторжением режим карантина в Украине перестал работать де-факто, но юридически Кабмин снял большинство ограничений лишь месяц спустя. Однако формально сам режим карантинной ситуации сохранялся. Его окончательно отменили только 1 июля 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: