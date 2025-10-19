До июня в Украине должен завершиться переход к электронным трудовым книжкам вместо бумажных. Впрочем старые документы останутся юридически действующими. Об этом в эфире "Киев24" заявил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.
Он напомнил, что до июня следующего года должен завершиться переход на электронные трудовые книжки. При этом граждан призывают внести в электронные реестры информацию из бумажной трудовой книжки, чтобы не потерять эту информацию.
"Закон не предусматривает какого-либо наказания, если вы вовремя до июня не внесете эти данные. Никаких санкций не предусмотрено ни в отношении человека, ни в отношении работодателя. Это такая рекомендательная норма", - говорит Павловский.
Эксперт отметил, что бумажная трудовая книжка и в дальнейшем будет иметь ту же юридическую силу, что и электронная.
Перенос данных в электронную трудовую книжку
Как писал УНИАН, украинцы, которые работают официально, могут проверить свой трудовой стаж онлайн. Для этого нужно иметь электронную подпись и зайти на портал Пенсионного фонда, где в собственном кабинете следует открыть раздел "Электронная трудовая книжка" (ЭТК). Во вкладке "Оцифрованная ЭТК" отображаются все данные, внесенные в Пенсионный фонд до 1 января 2004 года: стаж, перечень мест работы и другая официальная информация. Если какие-то записи отсутствуют или неправильные, пользователь может самостоятельно добавить отсканированные страницы бумажной трудовой книжки в формате .jpg или .pdf (до 1 Мб), а также другие документы - например, военный билет или свидетельство о рождении детей.
Альтернативный способ - воспользоваться приложением "Дія". В разделе "Услуги" нужно ввести запрос "трудовой стаж", после чего система покажет сведения из ПФУ: продолжительность стажа, места официальной работы и уплаченные налоги. При наличии такой функции справку можно сразу загрузить. Если же эта опция недоступна, электронные сведения все равно можно получить через портал Пенсионного фонда Украины.