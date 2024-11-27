Истомин заявил, что лучшей благодарностью ВСУ от граждан будет личная помощь в отражении вражеской агрессии.

Украинцы продолжают неуважительно относиться к сотрудникам ТЦК, хотя они связывают тех, кто не хочет идти на войну, с теми, кто уже на фронте и нуждается в подкреплении. Об этом заявил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

"Люди многое говорят, много чем оправдывают свое нежелание защищать Родину", - сказал он.

Истомин отметил, что военные, которые проходят службу в ТЦК и СП, проверяют документы граждан на улицах и напоминают жителям мирных городов об обязанности защищать свою страну. Майор подчеркнул, что многие из них имеют боевой опыт, но после получения заключения ВВК об ограниченной годности были вынуждены перевестись в тыловое подразделение.

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"Люди говорили, что начальниками ТЦК должны быть боевые командиры - это произошло. Потом другие начали говорить, что эти боевые командиры нужнее на фронте. Говорили, что на улицах раздают повестки здоровые ребята, которые могут выполнять задачи на фронте, зато осуществлять мероприятия оповещения могут воины после ранений - это произошло. А потом другие люди начали говорить, что это неуважение к воинам, которые прошли бои с российскими оккупантами, получили ранения и стали ограниченно годными к военной службе, но, раздавая на улицах повестки, персонально получают весь негатив, направленный на ТЦК", - рассказал он.

По словам Истомина, сотрудники ТЦК и СП незаслуженно стали для рядовых граждан объектом для насмешек и ненависти. Он считает, что негатив идет от тех людей, которые не хотят замечать войны:

"А тут к ним подходят военнослужащие ТЦК и говорят: "А война, знаешь, до сих пор продолжается. И того, что ты ставишь Вооруженным Силам виртуальные сердечки в соцсетях или даже донатишь по 50 гривень еженедельно, мало. Пошли с нами, нам нужно пополнение". Вот это постоянное напоминание о том, что война не где-то там, а буквально за порогом, и вызывает такую реакцию".

Военный резюмировал, что лучшей благодарностью ВСУ от граждан является личная помощь в отражении вражеской вооруженной агрессии.

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Ранее народный депутат Юлия Яцык рассказала, что мужчины в возрасте от 55 до 60 лет ограниченно могут признаваться годными к военной службе. Она добавила, что фактически єта категория граждан не пригодна к выполнению различных задач на фронте, но это не касается тыловых должностей.

Кроме того, народный депутат Федор Вениславский поделился, какой должна быть зарплата для получения "брони". Как известно, недавно Кабмин обновил критерии бронирования работников.

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