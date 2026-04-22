'Есть большие соблазны': адвокат объяснил, как побороть коррупцию в ТЦК

Он считает, что полиция должна заниматься доставкой лиц, совершивших правонарушения, в частности, в органы военной регистрации.

Многие из тех, кто уклоняется от военной службы или находится в розыске, готовы платить любые деньги, чтобы не служить в армии. Об этом заявил военный адвокат Роман Лихачев в эфире Украинского радио.

"Я уже давно говорил о необходимости реформы ТЦК. И речь не идет о смене вывески. Есть момент коррупционного фактора, то есть возможности получения выгоды в довольно больших размерах. Все это можно решить довольно просто - делать все по закону. Полиция должна заниматься доставкой лиц, совершивших правонарушения, в частности, в военкомат. Именно полиция должна этим заниматься с видеофиксацией на бодикамеры. А военные должны заниматься своими делами. В противном случае возникают большие соблазны", - заявил он.

Адвокат рассказал, о какой ответственности за такие действия может идти речь.

"Здесь можно говорить о различных статьях - злоупотребление служебным положением, получение взятки, вымогательство денежных средств. С 2022 года таких задержаний уже было несколько. Однако пока не было ни одного показательного приговора в отношении военнослужащих ТЦК. Мы не сможем остановить эту коррупцию, пока не сделаем так, чтобы ТЦК не занимались не свойственной им функцией доставки граждан", - пояснил Лихачев.

По его мнению, нет необходимости привлекать ТЦК к проверке документов на улице:

"Люди должны получать наказание, а не штраф. Сначала дело начинается как взятка, а затем переквалифицируется в мошенничество и закрывается или заканчивается смешным штрафом, который в разы меньше взятки. Общество будет требовать значительных наказаний. Генеральный прокурор возьмет это дело под контроль. Нет необходимости привлекать ТЦК к проверке документов на улице. Этим должна заниматься полиция. Если человек уклоняется, нужно применять закон. Если не уклоняется, не нужно нарушать его права".

Скандалы с ТЦК

В Одессе задержали сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые вымогали деньги и угрожали отправить военнообязанных "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о росте количества обращений граждан относительно возможных нарушений прав человека со стороны ТЦК, в частности в Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: