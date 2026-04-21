'Безнаказанность заканчивается': Лубинец отреагировал на ситуацию с ТЦК в Одессе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о росте количества обращений граждан по поводу возможных нарушений прав человека со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в частности в Одесской области.

На своей странице в Facebook он отметил, что с 1 января по 20 апреля 2025 года поступило 193 обращения, тогда как за аналогичный период 2026 года – уже 264, что почти на 40% больше. Всего за 2025 год в регионе зафиксировано 642 обращения.

Лубинец отметил, что ситуация в Одессе стала показательной, поскольку факты возможных нарушений были зафиксированы сотрудниками Служба безопасности Украины и уже получили реакцию.

Он подчеркнул, что речь идёт о проблемах системной безнаказанности и возможной коррупционной составляющей в деятельности отдельных представителей ТЦК, о которых ранее неоднократно заявлялось публично.

"Именно поэтому важно, чтобы реакция, которую мы сейчас наблюдаем в Одессе, стала не исключением, а началом системных изменений по всей стране", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен также заявил, что сотрудники ТЦК должны действовать открыто и не имеют права скрывать лица, поскольку это подрывает доверие к государственным институтам.

По его словам, наиболее напряжённая ситуация, помимо Одесской области, наблюдается также во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях.

Лубинец отметил, что все действия представителей власти должны осуществляться исключительно в рамках закона и с соблюдением прав человека.

"И каждый подобный случай должен получить не формальную, а реальную правовую оценку с соответствующими последствиями", - резюмировал омбудсмен.

Незаконные действия ТЦК и СП

Ранее Дмитрий Лубинец обратил внимание на действия Ужгородского районного территориального центра комплектования, где были выявлены случаи незаконного содержания людей, антисанитарии и игнорирования болезней.

В свою очередь в Полтавском ТЦК раскритиковали слова Дмитрия Лубинца о законной мобилизации и заявили, что сравнивать мобилизационные процессы в 2022-м и 2025-2026 годах - некорректно.

