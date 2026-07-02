Рассказываем, из чего складывается пенсия УБД и какие минимальные выплаты предусмотрены нынешним законодательством.

Пенсия для УБД в Украине отличается от обычных пенсионных выплат, поскольку на ее размер влияют не только стаж и уровень зарплаты, но и отдельные надбавки, гарантии, а также повышенный минимальный уровень обеспечения. Рассмотрим, как рассчитывается пенсия для УБД и ниже какой суммы она не может быть по состоянию на июль 2026.

Какой будет пенсия по УБД с 1 июля - сколько платят военным

Прежде всего нужно понимать, что размер пенсии участника боевых действий зависит сразу от нескольких основных факторов:

от типа назначенной пенсии;

продолжительности страхового стажа;

уровня заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы;

а также от права на дополнительные надбавки и повышения.

Таким образом, единая пенсия по УБД в Украине не предусмотрена – каждому ветерану денежное обеспечение рассчитывается индивидуально в соответствии с действующим пенсионным законодательством.

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При этом статус УБД гарантирует право на ряд обязательных надбавок. Основная из них составляет 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, что сегодня соответствует 648,75 грн в месяц. Кроме того, вне зависимости от того, какая пенсия УБД в Украине предусмотрена на данный момент, ветеранам выплачивается фиксированная ежемесячная целевая помощь в размере 40 грн.

Если же после всех расчетов с учетом надбавок, индексации и дополнительных выплат размер пенсии остается ниже гарантированного уровня, Пенсионный фонд будет автоматически доплачивать до размера, которому соответствует минимальная пенсия УБД в Украине. По состоянию на июль 2026 эта сумма составляет 6197 гривень.

Какие еще доплаты гарантирует пенсия УБД в Украине

Впрочем, для некоторых категорий ветеранов предусмотрены и другие повышения. Так, например, если человек, которому предусмотрена пенсия УБД, имеет государственные награды или особые заслуги перед Украиной, он может получать надбавки, размер которых зависит от конкретной награды.

Кроме того, период участия в боевых действиях засчитывается в стаж на льготных условиях: один месяц службы считается за три месяца выслуги. Это не только помогает быстрее накопить необходимый стаж, но и может увеличить размер будущей пенсии.

Также помимо финансовых гарантий, статус участника боевых действий дает право на досрочный выход на пенсию: мужчины могут оформить ее с 55 лет при страховом стаже не менее 25 лет, а женщины – с 50 лет при стаже не менее 20 лет.

Таким образом, пенсия УБД 2026 года включает несколько видов выплат: собственно, общую государственную пенсию, обязательные надбавки, а также прочие предусмотренные законодательством повышения. И хотя итоговая сумма выплаты определяется индивидуально, ПФУ все же гарантирует определенный минимальный уровень.

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