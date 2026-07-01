Проходной балл на НМТ необходимо снизить: Лубинец объяснил причину

По его словам, для поступления на медицинские специальности необходимо набрать в среднем не менее 150 баллов.

Снижение минимального балла Национального мультимедийного теста для поступления на медицинские специальности необходимо, чтобы дети не уезжали за границу. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции.

По его словам, для поступления на медицинские специальности необходимо набрать в среднем не менее 150 баллов.

"Почему я выступил с инициативой снизить этот порог со 150 до 130 баллов? Потому что когда ребенок хочет стать медиком и не получает такой возможности в Украине, он уедет. И я уже получил десятки подобных обращений. Я благодарю союз ректоров вузов Украины, которые, в частности, обратились к министру образования по этому же вопросу. Мы сейчас от имени нашего учреждения направили письмо премьер-министру Украины 26 июня. Я буду продолжать делать все, чтобы этот балл все-таки был снижен. На мой взгляд, детей нужно проверять после получения высшего образования", – сказал омбудсман.

Видео дня

Он также в очередной раз указал на проблемы с проведением НМТ, подчеркнув, что после четырёх лет полномасштабной агрессии даже не обеспечена возможность для детей сдавать тест в бомбоубежищах и укрытиях.

"До сих пор есть проблемы с оборудованием, на котором наши дети сдают НМТ. Ключевая проблема, на мой взгляд. НМТ выходят за рамки школьной программы. Это прямо подтвердил министр… Сдача НМТ оторвана от системы образования", – пояснил Лубинец.

Снижение проходного балла НМТ: что известно

Как сообщал УНИАН, Лубинец предложил снизить минимальный балл для отбора со 150 до 130, учитывая затрудненные условия подготовки и сдачи НМТ в 2026 году. Также он предлагает вернуть право на обжалование некорректных тестовых заданий и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ. Кроме того, Лубинец предлагает урегулировать процесс сдачи НМТ детьми, находящимися в местах лишения свободы.

По его словам, лишь в трети областных центров Украины процесс сдачи НМТ проходит в укрытиях. В ходе проверок 138 школ в 2025 году комиссия установила, что большинство убежищ в них не соответствуют требованиям безопасности, а в отдельных учреждениях их нет вообще.

В то же время Минобразования отказалось снижать минимальный порог для поступления. Там отметили, что требование иметь минимум 150 конкурсных баллов (даже на контракт) действует для медицинских специальностей, права, международных отношений и публичного управления.

Вас также могут заинтересовать новости: