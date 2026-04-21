Мужчина приобрел 'дачу мечты' всего за 1000 долларов, но в сети заметили скрытый минус

Мужчина приобрел старый дом в живописном месте за символическую сумму и решил превратить его в дом своей мечты. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Но за 1 000 долларов новый владелец получил не уютное жилье, а фактически руину. В доме нет дверей, выбиты окна, а крыша почти уничтожена. Внутри – лишь остатки старой мебели и кучи мусора. Как отмечается в видео, сам дом находится в аварийном состоянии и требует полной реконструкции.

Несмотря на аварийное состояние конструкций, мужчина не считает это ошибкой. По его мнению, это старт большого проекта "с нуля".

Главным преимуществом сделки стало именно местоположение: дом расположен вплотную к реке в окружении дикой природы. В комментариях люди восхищаются пейзажами, однако многие обратили внимание на скрытую опасность.

Они заметили, что река подходит слишком близко к дому. По их мнению, это создает большие риски подтопления и разрушения грунта. Комментаторы предупреждали владельца, что в подобных зонах вода может заходить во двор сезонно – во время паводков или ливней.

Фактически, кроме ремонта, мужчине придется укреплять берег. Без этого даже отремонтированное жилье может оказаться под угрозой. Дополнительные расходы на дренаж и защиту от воды могут обойтись в несколько тысяч долларов. Несмотря на это, сам владелец настроен оптимистично и планирует создать пространство, куда захочется возвращаться.

Сейчас новый хозяин активно расчищает территорию и планирует восстановить дом своими руками. Весь этот процесс он показывает на своей странице.

По мнению комментаторов, после капитального ремонта этот участок имеет все шансы стать настоящей "дачей мечты" или популярной туристической локацией.

