В Испании продают заброшенную деревню по смешной цене

Цена уже снижена на 50 тысяч евро от первоначального предложения.

В Испании по очень привлекательной цене продают целую заброшенную деревню. В 2021 году ее выставили на продажу за 200 000 евро, однако сейчас цена снижена до 150 000 евро.

Об этом пишет Express. Отмечается, что речь идет о деревне Канделаго, расположенной на побережье Коста-да-Морте. Оттуда открывается великолепный вид на море. С понижением цены большое количество людей заинтересовалось этим предложением.

"В Канделаго находится около десяти традиционных каменных домов, хорреос (галисийские зернохранилища, используемые для хранения и консервирования продуктов) и заросшие тропинки. Деревня была заброшена в течение многих лет после того, как с 1970-х годов ее население начало сокращаться", – рассказывается в материале.

Примечательно, что этот населенный пункт не находится в какой-то глуши. Всего в нескольких километрах от него расположено село Корме – рыбацкий центр, где находится исторический маяк Рокундо и Музей современного искусства Коста-да-Морте.

Сегодня Канделаго имеет большой потенциал для покупателя. Издание отмечает, что это идеальное место для реконструкции и переделки под частную резиденцию или туристический объект.

Покупка населенных пунктов по мизерным ценам

Это не первое такое предложение для Испании. Ранее сообщалось, что мужчина приобрел целую заброшенную деревню за 310 000 евро. Она расположена на границе с Португалией вдоль реки Дуэро в районе Аррибес-дель-Дуэро, писало издание Express.

Деревня была построена электроэнергетической компанией Iberduero (ныне Iberdrola) для проживания рабочих, которые строили поблизости плотину Сальто-де-Кастро и гидроэлектростанцию. Когда-то там было более 40 домов, церковь, школа и даже бар.

