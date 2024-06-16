Языковой омбудсмен Креминь уже прокомментировал произошедшее, пообещав жесткую реакцию.

В Одессе во время публичного мероприятия из помещения вывели девушку, которая настаивала, чтобы русскоязычный спикер разговаривал на украинском. Языковой омбудсмен уже заявил, что реакция будет жесткой.

Соответствующая информация и видео появились сегодня в соцсетях. В частности, на обнародованном видео зафиксировано, как спикер во время выступления обращается к аудитории на русском языке. В это время какая-то девушка обращается к нему и просит перейти на украинский, но тот отвечает, что ему на русском удобнее и просит обойтись "без этого".

"А переводчик будет? Я не понимаю москальский", - сказала девушка.

Часть слушателей поддержала спикера аплодисментами, недовольным предложили нанять переводчика, а девушку вывели с мероприятия, чтобы она его "не срывала".

Впоследствии пользователи соцсетей рассказали, что участницы конфликта - две одесситки Наталья Федонюк и Юлия Карабаджак, которые пришли на мероприятие Key Event (вечер нетворкинга).

"На видео ивент в Одессе, где девушки попросили спикера вести выступление на государственном языке... Закончилось это тем, что девушек вывели из зала", - написала Виолетта Дидук.

На событие отреагировал депутат Верховной Рады, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. "Одесский языковой скандал - это классическая история о граблях, на которые наступили организаторы. Пригласив на мероприятие людей, которые требовали обеспечить их право на информацию на государственном языке, инициаторы "бизнес-мероприятия", имея иноязычных спикеров, нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса. Это, к сожалению, та проблема, которая все еще имеет место в сознании малочисленной когорты обрусевших современников", - заявил он.

По его словам, травить за язык и выгонять с публичного события - это также предмет внимания правоохранительных органов.

"Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны. Никому не позволены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины. Надеюсь и на реакцию местной власти, которая обязана создать условия и, в случае нарушений, действовать и должным образом реагировать. В этой ситуации, которая возникла во время войны, которая идет и за право на украинский, особенно", - подчеркнул Кремень.

Также местный активист Демьян Ганул заявил, что нашел организатора мероприятия и обнародовал видео, на котором тот просит извинения.

Языковые скандалы в Украине

В прошлом году появилась информация в соцсетях, что преподавательница Днепровского государственного медицинского университета во время занятия требовала, чтобы студентка отвечала на русском языке, а ответ на украинском отказалась засчитать. Один из пользователей сети, который назвался студентом этого же университета, опровергает обвинения. По его словам, преподавательница попросила студентку перейти на русский в разговоре с больным, который присутствовал на их практическом занятии - 73-летний мужчина не понимал украинский. Впоследствии стало известно, что преподавательница после языкового скандала попала в реанимацию.

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