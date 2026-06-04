'Больное государство': Зеленский сообщил о количестве детей, которых убила Россия

Официально уже зафиксирована гибель более 700 украинских детей в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал официальные данные о гибели украинских детей в результатероссийской агрессии. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Сегодня день памяти детей, которых убила Россия. Официально он называется иначе, но на языке правды это звучит именно так. Этот день – о самых болезненных эпизодах войны, о величайшей несправедливости и зле, которое творит Россия, – когда гибнут самые беззащитные и самые невинные. Дети", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, на данный момент известно как минимум о 707 убитых украинских детях.

Видео дня

"И еще тысячи детей, которых Россия ранила, похитила, тысячи детей, чья судьба до сих пор неизвестна. Это важные и ужасные показатели, но за ними стоит нечто большее, чем просто цифры российских преступлений. Это детские мечты, планы, надежды, которые просто стерли. Это боль каждой матери и каждого отца, которые не знают, как дальше с этим жить – жить с такой болью", – подчеркнул он.

Как отметил глава государства, Россия не в состоянии победить Украину на поле боя, но убивает самых маленьких.

"Наши украинские дети. Кому-то несколько дней, кто-то пошел в первый класс, а у кого-то должен был быть выпускной. Вот с кем воюет больное государство. Вот кому противостоит так называемая вторая армия мира, которая неспособна победить на поле боя и самоутверждается на детях", – отметил президент.

Украденные судьбы

Как известно, сегодня, 4 июня, в мире отмечается Международный день невинных детей – жертв агрессии.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина. Соответствующее решение принято в связи с тем, что Путин несет личную ответственность за депортацию украинских детей.

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