Принудительно вывозила украинских детей: в РФ назначили нового омбудсмена

Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалкову, чей второй пятилетний срок заканчивается в этом месяце.

Государственная Дума РФ в четверг, 14 мая, назначила новым уполномоченным по правам человека Яну Лантратову. Она сменит на этом посту Татьяну Москалькову, сообщает The Moscow Times.

Издание не исключает, что этот выбор может осложнить будущие обмены пленными с Украиной, учитывая обвинения в ее причастности к вероятному принудительному вывозу украинских детей.

В статье сообщается, что Лантратова, член левоцентристской партии "Справедливая Россия", набрала 301 голос в Государственной Думе, насчитывающей 450 мест, обойдя кандидатов от Коммунистической и Либерально-демократической партий.

Видео дня

Издание напоминает, что она сменит на этом посту Татьяну Москалкову, чей второй пятилетний срок заканчивается в этом месяце. Примечательно, что уполномоченные по правам человека могут занимать эту должность максимум два срока.

"Хотя Москалкова была преданной сторонницей Кремля, она стала одной из немногих российских чиновниц, которые после вторжения 2022 года сохранили прямой канал связи с украинскими должностными лицами, что позволило ей содействовать обмену украинскими и российскими военнопленными", – указывается в публикации.

По данным издания, Лантратова, которая в настоящее время находится под санкциями США и ЕС, обвиняется в том, что сыграла ключевую роль в предполагаемом систематическом вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В сообщениях независимых СМИ и BBC Лантратова конкретно связывается с вывозом в 2022 году двух детей из детского дома в Херсонской области на юге Украины, одного из которых, по сообщениям, впоследствии усыновил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Лантратова отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что ее действия были гуманитарными мерами по спасению семей из зон боевых действий.

В Государственной Думе Лантратова была одной из главных инициаторов репрессивного социального законодательства России, выступив соавтором законов, запрещающих так называемую "пропаганду" ЛГБТК+ и несуществующее движение "чайлдфри".

Добавляется, что она также часто использовала свое служебное положение для подачи заявлений в полицию на педагогов и активистов за антивоенные настроения или якобы связи с "иностранными агентами" и "нежелательными" организациями.

37-летняя Лантратова на посту депутата предлагала запретить иностранные детские книги из-за "чужих" ценностей и создать в Министерстве культуры подразделение, которое будет отвечать за цензуру.

Кроме того, она предлагала отмечать в школах по всей стране день полномасштабного вторжения в Украину и называла это событие "ключевым" в современной России.

Обмен пленными: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, украинская переговорная группа давно передала России списки на обмен пленными в формате 1000 на 1000, который анонсировал президент США Дональд Трамп во время объявления трехдневного перемирия по случаю 9 мая. Однако, подчеркнул Лубинец, Москва затягивает этот процесс, обвиняя в этом Украину. Украинский омбудсмен отметил, что даже если есть какая-то договоренность, "ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной". Впрочем, он заверил, что каждый день происходят рабочие процессы.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время еще происходит согласование конфигурации обмена пленными между Украиной и РФ. Зеленский добавил, что Украина "рассчитывает, что американская сторона будет активно содействовать реализации этой договоренности". Президент Украины рассказал, что в США обсуждались возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны.

Вас также могут заинтересовать новости: