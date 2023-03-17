Ордер также выдали на имя уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Международный уголовный суд Гааги выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Об этом говорится в пресс-релизе МУС в пятницу, 17 марта. Там пояснили, что Путина и Львову-Белову подозревают в незаконной депортации украинских детей.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе. МУС.

Там также сослались на "разумные основания", которые позволяют полагать, что Путин несет личную ответственность за депортацию украинских детей.

После того, как международные судьи выдадут ордер на арест Путина, его будут обязаны арестовать в каждой из 123 стран-участниц римского устава.

Генпрокурор Украины Андрей Костин также подтвердил выдачу ордера Путину.

"Это означает, что за пределами россии путин должен быть арестован и передан в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров", - отметил он в Telegram.

По его словам, за год коммуникации с МУС Офис Генпрокурора передал более 40 томов материалов по поводу незаконной депортации украинских детей со стороны РФ.

Россия организовала массовую депортацию украинских детей

Напомним, что в рамках своего полномасштабного вторжения в Украины российские власти организовали массовую депортацию украинских детей на территорию РФ на тех территориях, куда временно удалось зайти армии РФ.

На данный момент точное количество "украденных" Россией детей - под вопросом. По разным оценкам, счет может идти на десятки тысяч детей.

Ранее уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук говорила, что по состоянию на октябрь 2022 года оккупанты вывезли из Украины по меньшей мере 8 709 детей.

При этом в ноябре 2022 года российские власти открыто "засветились" рекламой по усыновлению детей из Украины. Сообщалось, что только лишь с территорий Донбасса России удалось "спасти" более 150 тысяч украинских детей.

Недавно Варшава в сотрудничестве с ЕК попыталась помочь Украине в возвращении и розыске малышей. На данный момент, их расселили по разным приютам глубинок Российской Федерации.

Недавно в сети появилась скандальная история о том, оккупанты насильно вывезли сирот из Херсона в детский дом, который приобрел славу "Освенцима".

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