С начала следующего месяца при бронировании будет действовать стандартный срок - 72 часа, в течение которого работники в случае перебронирования не будут иметь отсрочки.

До 31 марта действительно бронирование, оформленное по старому порядку. С 1 апреля старые отсрочки потеряют силу.

Как отмечается на сайте "Мы - Украина", ранее срок действия отсрочек, выданных до 1 декабря и действующих на эту дату, продлили сперва до 28 февраля, а затем - до 31 марта.

Стандартный срок бронирования в "Дії" - 72 часа для перевода забронированных работников на специальный воинский учет. 18 января ввели "быстрое бронирование" для критических предприятий, то есть без учета этих сроков. Сначала оно действовало до 1 марта, а затем его продлили до 1 апреля.

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Таким образом, с начала следующего месяца при бронировании будет действовать стандартный срок - 72 часа, в течение которого работники в случае перебронирования не будут иметь отсрочки.

Срок действия брони

Отмечается, что отсрочки, оформленные по обновленному порядку после 1 декабря, действуют на срок, который зависит от того, какой статус у предприятия:

до 12 месяцев - работников предприятий, учреждений, организаций, которые признаны критически важными для экономики или жизнедеятельности в особый период, работники операторов противоминной деятельности;

на срок действия договора или контракта - работников предприятий, критически важных для обеспечения Вооруженных сил Украины, специальных учреждений Организации Объединенных Наций, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами;

на срок проведения мобилизации - работников и служащих органов государственной власти, госорганов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов.

В то же время, кроме этого порядка бронирования - №76, есть еще один - №45, с перечнем должностей и профессий в органах госвласти, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы). Он для служебного пользования, поэтому его нет в открытом доступе.

В письме Министерства экономики от 21 марта указано, что отсрочки по порядку №45 действуют на тот срок, на который предоставлены. То есть, если их предоставили до 1 декабря, то перебронировать работников не надо.

Впрочем, Олег Чуб, начальник отдела воинского учета и бронирования сектора мобилизационно-оборонной работы Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, отметил, что в порядке №45 произошли изменения.

"Документальное оформление бронирования военнообязанных осуществляется только тогда, когда предприятие начало выполнять мобилизационное задание. То есть, если предприятие не начало выполнение мобилизационного задания, документальное оформление бронирования не осуществляется и работники таких предприятий на специальный учет не переводятся", - пояснил он.

Оформление предприятием статуса критического

Отмечается, что с 1 декабря бронируют и перебронируют своих работников только средствами портала "Дія". Чтобы стать критическим для экономики, предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям и еще минимум одному из указанных в порядке №76.

Обязательные критерии - размер средней зарплаты на предприятии не ниже 20 тысяч грн и отсутствие долгов по уплате налогов и ЕСВ.

В то же время, требование о средней зарплате 20 тыс. грн за последний месяц не касается государственных и коммунальных предприятий; хозяйственных обществ, более 50% акций которых в государственной или коммунальной собственности, государственных и коммунальных хозяйственных обществ; операторов газораспределительных систем, выполняющих критически важные функции.

С 31 марта статус критичности, если его оформляли по старым отраслевым и региональным критериям, аннулируют и не будет возможности забронировать и перебронировать работников. Чтобы его подтвердить, надо обратиться в профильное министерство или госорган или в областную администрацию. Они до 31 марта должны были обновить и обновили критерии.

Перебронирование и бронирование

Подчеркивается, что поскольку до 31 марта действующей является бронь, предоставленная по старым правилам, то сначала ее нужно аннулировать. До 5 марта аннулировать отсрочки можно было раз в месяц, но с этой даты - каждые 5 дней. То есть каждые пять дней критически важное предприятие может перебронировать работников.

Чтобы аннулировать бронь, нужно:

авторизоваться в "Дії" с электронной подписью юридического лица;

подать заявление с данными работников, которым надо аннулировать бронь;

подписать заявление и ждать оповещения о статусе.

После аннуляции, нужно бронировать работников снова.

Для бронирования необходима авторизация на портале "Дія" с помощью подписи:

выберите опцию "Подать заявление" в разделах "Бизнеса" и "Бронирование";

укажите данные о работниках, которые подлежат бронированию;

проверьте заявление и поставьте электронную подпись.

Далее надо ждать обработки заявления. Срок перевода забронированных работников на специальный учет с 1 апреля составляет 72 часа.

Без учета этого срока будут переводить на спецучет забронированных в госорганах, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, судах, учреждениях системы правосудия, органах досудебного расследования, на штатных должностях патронатных служб.

Кабмин продлил действие действующих отсрочек от мобилизации для забронированных работников - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины до 31 марта продлил сроки действия действующих отсрочек от мобилизации для забронированных работников.

Предполагалось, что это даст предприятиям дополнительное время на то, чтобы подтвердить свой статус критически важных в соответствии с обновленными критериями и перебронировать свой персонал.

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