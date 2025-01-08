В феврале заканчивается бронирование для всех мужчин: нардеп объяснил, что будет дальше

Часть забронированных будет мобилизована в ряды Сил обороны, утверждает нардеп.

28 февраля заканчивается срок бронирования у всех военнообязанных в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Федиенко, депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Действующим законодательством не предусмотрен механизм, подождать сейчас мы здесь перебронируем работника, нам не хватило времени. То есть, на мой взгляд, в случае, если предприятие теряет статус критичности, или не соответствует критериям, то забронированные работники этого предприятия, так же теряют бронирование, или руководитель предприятия не вовремя получил соответствующие критерии", - написал нардеп.

Он напомнил, что все забронированные военнообязанные находятся на учете ТЦК, поэтому государство имеет право их можно мобилизовать.

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"Да, даже сейчас я встречал руководителей ТЦК, которые понимают эти вопросы, и например для рабочих оборонных предприятий, предприятий связи, энергетики, идут на встречу давая время на перебронирование ... К сожалению дальше все сложнее и сложнее найти баланс между формированием забронированных работников для критически важных предприятий, и мобилизацией и пополнением личным составом ВСУ", - добавил нардеп.

Так, по его словам, после 28 февраля определенное количество забронированных военнообязанных будут мобилизованы в ряды ВСУ и других формирований.

Бронирование в Украине: последние новости

В декабре Кабмин принял решение о продлении брони для работников на один месяц, но не дольше, чем до 28 февраля. Это решение было принято на фоне кибератаки на украинские госреестры.

Ранее Федиенко сообщал, что в Украине стало возможно аннулировать отсрочку работнику критического предприятия, даже если он забронирован. Он также добавил, что если таких людей мобилизуют - демобилизовать их уже будет невозможно. Из-за еще предприятия могут терять важных работников.

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