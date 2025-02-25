У забронированных отсрочка сохранится еще по крайней мере месяц.

Кабинет министров продлил до 31 марта сроки действия действующих отсрочек от мобилизации для забронированных работников. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это даст предприятиям дополнительное время на то, чтобы подтвердить свой статус критически важных в соответствии с обновленными критериями и собственно перебронировать свой персонал.

"Из-за российской масштабной кибератаки на наши реестры было потеряно определенное время, и мы даем возможность его наверстать", - пояснил это решение глава украинского правительства.

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Новые правила бронирования и российская кибератака

Как писал УНИАН, с 1 декабря 2024 года в Украине изменились подходы к бронированию работников от мобилизации. Новые правила в первую очередь касаются порядка определения статуса "критического" предприятия, которое может бронировать персонал. При этом сами работники, которых хочет забронировать предприятие, должны соответствовать ряду требований: состоять на воинском учете и не находиться в розыске, работать официально и получать зарплату не ниже 20 000 гривен в месяц (за некоторыми исключениями).

19 декабря Россия провела самую масштабную за последнее время кибератаку на государственные реестры Украины. В результате атаки была временно приостановлена работа ряда государственных реестров. Некоторые восстановили работу уже через 10 дней, другие оставались недоступными до середины января.

Тогда же правительство решило продлить действующую бронь от мобилизации до 28 февраля.

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