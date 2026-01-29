Отключение света: стало известно, сколько людей уехали из дома на время блэкаутов

Менее 10 процентов людей намерены выехать из Украины в течение следующих шести месяцев.

Большинство украинцев остаются дома, несмотря на блэкауты, говорится в специальном исследовании о влиянии блэкаутов на миграционные настроения украинцев исследовательской компании Gradus.

Проведенный в январе опрос показал, что большинство респондентов не планируют переезжать, если ситуация не станет критической. Только в крайнем случае небольшая часть людей рассматривают временный выезд с возвращением после урегулирования ситуации.

"Исследование показало, что 87% опрошенных жителей не изменили свое место жительства из-за атак на энергетику и соответствующих бытовых сложностей", - говорится в результатах исследования.

Среди 13% тех, кто был вынужден мигрировать из-за энергетических трудностей, часть переехала в пределах своей области, часть - в другую область Украины. Большинство опрошенных намерены вернуться к своему постоянному месту жительства после потепления и как только позволит ситуация с безопасностью.

Наиболее мобильными оказались жители востока и Киева - регионов, которые больше всего страдают от атак на энергетическую инфраструктуру. Из этих регионов временно переехали, соответственно, 21% и 18% опрошенных.

Кроме того, отмечается, что менее 10% респондентов намерены выехать из Украины в течение следующих шести месяцев. Таким образом, интенсивные атаки на энергетическую инфраструктуру не привели к повышению миграционных намерений.

Что стимулирует сменить место жительства

Среди факторов, которые могут побудить изменить свое решение в пользу выезда, наиболее весомыми являются угроза жизни и здоровью - собственному или членов семьи, возможная оккупация региона Россией, потеря жилья или отсутствие базовых бытовых условий: воды, отопления и света.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации и условий проживания, готовы сменить текущее место жительства менее половины респондентов (43%). Факторами, которые будут стимулировать такое решение, могут быть:

снижение температуры в доме менее чем на 10 градусов;

отсутствие электричества, водоснабжения или водоотведения более 48 часов подряд.

Единственной весомой причиной покинуть текущее место жительства остается дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью.

"Значительная часть респондентов заранее подготовили свое жилье к сложной зиме, установив необходимое оборудование или даже имея автономное обеспечение. Однако такая же часть не имеет необходимого оборудования и полностью зависит от коммунальных служб", - говорится в результатах опроса.

Методология исследования

Исследование было проведено методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Целевая аудитория - мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет, проживающие в городах Украины с населением более 50 тысяч, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Период проведения - 22 января, размер выборки - 1000 респондентов.

Влияние отключений электроэнергии

Как сообщал УНИАН, согласно результатам опроса Европейской бизнес ассоциации (EBA), главным следствием отключений электроэнергии из-за обстрелов российских оккупантов стал рост себестоимости продукции для украинских предпринимателей.

61% представителей бизнеса говорят об удорожании себестоимости своей продукции. Среди других последствий отключений указывают изменения графиков работы (58%), падение объемов производства (50%) и вынужденные простои (48%).

