Либанова указала, что из-за миграции и нерождаемости, вызванных войной, существенно усилился процесс демографического старения.

Потери Украины в результате войны составляют 10 млн человек. Такую оценку дала директор Института демографии и исследований качества жизни им. М. Птухи Элла Либанова в интервью РБК-Украина.

"Когда я пытаюсь оценить потери Украины в результате войны, у меня получается страшная цифра - 10 миллионов человек. Это и есть "демографическая пропасть"", - сказала демограф.

Она пояснила, что в эту цифру вкладывает не все необратимые потери, но и количество тех, кто эмигрировал.

"В эту цифру входит все: и дополнительная смертность, и дополнительное снижение рождаемости, то есть нерожденные из-за войны дети. Это миграция и оккупация. Может ли быть иначе? Вероятно, может. Но я пока других вариантов не вижу. К указанным факторам следует добавить еще один - влияние на возрастную структуру фактора нерожденных детей. Потому что если говорить о смертности, - там все: и дети, и взрослые", - пояснила специалист.

Однако, как отметила Либанова, еще до конца не понятно, как война повлияла на будущую демографию.

"Все станет понятно после окончания войны, когда мы проведем перепись населения", - подчеркнула она.

Количество украинских эмигрантов

Ссылаясь на Евростат, Либанова отметила, что эмигрировали примерно 4,3 млн украинцев. Сюда можно добавить еще 700 тыс., которые находятся в Британии, США, Канаде, Латинской Америке, Грузии и Молдове. То есть, по ее подсчетам, за рубежом проживает около 5 млн украинских беженцев.

"Треть из них - это дети и подростки до 18 лет. И только 6% - возрастная категория от 65 лет", - детализировала она.

Таким образом, как отметила Либанова, из-за миграции и нерождаемости существенно усилился процесс демографического старения.

"Это приводит к изменению соотношения между теми, кто работает, и теми, кто по возрасту уже не может работать. Дети на содержании семьи, лица старшего возраста - на содержании общества. Меньше людей трудоспособного возраста, меньше предложение рабочей силы, меньше доходов в бюджет, соответственно, больше расходов бюджета", - пояснила взаимозависимость демограф.

Прогноз по рождаемости

Специалист отметила, что не верит, что эту ситуацию можно будет исправить бэби-бумом после войны, поскольку его не будет:

"По крайней мере такого, который был после Второй мировой войны. Во-первых, тогда дети были экономической целесообразностью. Во-вторых, тогдашнюю стоимость ухода и воспитания детей не сравнить с сегодняшними потребностями. В-третьих, тогда вообще были другие требования к уровню и качеству жизни".

Она добавила, что по сравнению с тем периодом, сегодня еще и срабатывает фактор регулирования рождаемости. По ее словам, после Второй мировой средств контрацепции почти не было, а сегодня же рожают те, кто хочет рожать.

Она привела цифры, что в 2021 году в Украине на одну женщину приходилось в среднем 2,1 ребенка. Сегодня - около 0,7.

"После войны со временем мы можем дорасти до 1,6. И это предел. А для того, чтобы следующее поколение заместило поколение родителей, нужно 2,15", - рассказала демограф.

Проблема опустошения сел

По словам Либановой, проблема опустошения сел началась еще до войны 2014 года и будет продолжаться, пока не будет создана система транспортно-сетевых связей.

"Как в европейских селах, где легко можно добраться до города на работу, учебу, в клуб или к врачу. В наших селах, если нет дорог и транспорта, молодежь не хочет оставаться. Если все нормально будет функционировать, село будет жить. Здесь два варианта: или развиваться, как европейские страны - в том числе с арендованным жильем, или будем развиваться, как раньше, и как Россия", - констатировала специалист.

Она отметила, что состояние сел - это довольно масштабная проблема, над которой нужно серьезно работать, и не факт, что после войны страна сможет сразу ее преодолеть.

"Структура экономики меняется, и сейчас работать можно онлайн из села. И если село недалеко от трассы и есть транспорт, не обязательно жить в городе. Но это не решает проблему всех сел, конечно", - констатировала Либанова.

Демографическая ситуация в Украине

Ранее Либанова высказывала мнение, что Украине, вероятно, удастся вернуть части юга страны, которые сейчас оккупированы, включая полуостров Крым. При этом она отметила, что сегодня возвращение границ 1991 года вряд ли возможно, ведь это требовало бы слишком большой цены.

Также Либанова отмечала, что абсолютно все страны, в которых проживают украинские беженцы, заинтересованы в их ассимиляции. Она предполагала, что после войны возможна мужская миграция за границу, но женской уже не будет.

