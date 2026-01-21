Блэкауты больно бьют по бизнесу: украинцев предупреждают о росте цен в магазинах

В целом бизнес смог адаптироваться, однако покупатели вынуждены будут платить больше.

Главным последствием отключений электроэнергии из-за обстрелов российских оккупантов стал рост себестоимости продукции для украинских предпринимателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

Так, 61% представителей бизнеса говорят об удорожании себестоимости своей продукции. Среди других последствий отключений указывают изменения графиков работы (58%), падение объемов производства (50%) и вынужденные простои (48%).

Большинство респондентов оценивают удорожание собственной продукции на уровне 10-30%. Лишь части компаний удалось удержать дополнительные расходы в пределах 2-5%.

Длительные отключения не отразились на работе только каждого пятого бизнеса. В то же время большинству компаний удалось адаптироваться благодаря автономности. Менее чем у 10% респондентов перебои с электроснабжением привели к срыву контрактов.

Собственными альтернативными источниками энергии или генерацией обеспечены 90% опрошенных бизнесов. При этом о полной энергонезависимости говорят 23% компаний.

Для улучшения своей работы бизнес хотел бы увидеть от государства шаги по введению компенсаций расходов на резервные источники питания, доступного кредитования, а также четких графиков отключений.

Проблемы бизнеса в Украине во время войны – главные новости

Международный валютный фонд настаивает на необходимости отменить льготы по уплате НДС для украинских ФОП. Глава Фонда Кристалина Георгиева заявляет, что это нужно прежде всего самим украинцам для формирования более благоприятной бизнес-среды.

Одна из главных проблем для украинского бизнеса – дефицит кадров. Государству не хватает до 8,7 миллиона работников, что составляет около 30% от числа рабочих мест. При этом системы образования и здравоохранения, а также строительная отрасль страдают еще сильнее.

