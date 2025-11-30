У многих украинских магазинов очень интересная история их названий.

Каждый украинец знает, что продукты по самым низким ценам можно приобрести в АТБ, косметику и бытовую химию - в EVA, а на OLX найдется все - от детских ползунков до кухонного гарнитура. Граждане нашей страны активно пользуются магазинами, заправками и онлайн-сервисами, но не всегда знают, откуда пошло название Сильпо, Varus, Аврора и других брендов.

Что означает аббревиатура "АТБ", "Сільпо" и "Varus"

Больше 30 лет назад, в 1993-м году в Днепропетровске были открыты шесть небольших гастрономов, которые, спустя 8 лет, превратились в полноценные супермаркеты с системой самообслуживания. Тогда владельцами группы "Агротехбизнес" было принято решение зарегистрировать официальную торговую марку "АТБ-маркет", которая существует до сих пор. Если внимательно присмотреться к названию группы, становится ясно, почему АТБ назвали АТБ - АгроТехБизнес.

Первый магазин "Сільпо" в Украине появился в 1998 году в Киеве, а всего по стране их было пять - как правило, на месте советских универсамов, так как расположены они были очень удачно. Отсюда, вероятно, появилось и название - аллюзия на советское "Сельпо" - сельское потребительское общество.

Еще один популярный украинский магазин, который 20 лет существует на рынке - Varus. Первый супермаркет открылся в 2003 году в Днепре, а по состоянию на октябрь 2022 года в стране их насчитывалось около 116. Интересно, что сеть "поглотила" несколько магазинов, таких как: "Брусничка", "Цент", Billa и Rainford. Несмотря на то, каким востребованным был и остается Варус - значение слова знают немногие. Оказалось, что название бренда взято, как две первых буквы имен владельцев сети - Валерия Киптыка и Руслана Шостака.

Почему магазин назвали Ева, что значит слово "Аврора" и "OLX"

Пожалуй, самый известный магазин косметики в Украине, который владельцы ласково называют супермаркетом красоты - это EVA. Яркую вывеску в оранжево-зеленых тонах можно встретить практически в каждом городе. Первый магазин был открыт в 2002 году в Днепре и за 20 лет сеть развилась до более чем тысячи дискаунтеров по стране, не считая онлайн-площадки.

Магазины EVA спроектированы по принципу "женской энергии", где пространство торгового зала разделено по зонам в зависимости от предназначения товаров. Вероятно, такой подход и стал решающим при выборе названия бренда, как отсылка к первой женщине, созданной Богом.

Второй популярный в нашей стране супермаркет - "Аврора", где можно купить разнообразные товары по низким ценам. Первый супермаркет был открыт в 2011 году в Опишне Полтавской области, а сейчас их по стране более полутора тысяч. В интервью Kyivstar Business Hub один из совладельцев сети супермаркетов рассказывал, почему так назвали сеть магазинов Аврора - владелец объяснил, что подобрать слово помог генератор названий. Ему задали четкие параметры - бизнесменам хотелось, чтобы бренд ассоциировался с чем-то добрым и светлым. Предложенный вариант "Аврора" понравился всем, так супермаркет назвали в честь древнеримской богини утренней зари.

Следующий бренд, о названии которого мы готовы рассказать, работает в онлайн формате, как торговая площадка в сети. Люди старшего поколения помнят, как раньше назывался OLX - еще в 2014-м году люди пользовались Slando, желая опубликовать объявление о продаже вещей или приобрести что-то для себя. Сам бренд OLX не украинский - его в 2006 году основали французские бизнесмены Фабрис Гринда и Александро Оксенфордо, а название - аббревиатура от английского выражения Online Exchange, то есть "онлайн обмен". Сервисом пользуются не только в Украине - ежегодно торговую площадку посещают люди из более чем 40 стран мира.

