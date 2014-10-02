Украинские правоохранители и их коллеги из США раскрыли масштабную аферу с Green Card

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, мошенники взяли под свой контроль программу диверсификационной визовой лотереи Diversity Visa и выманивали у украинцев деньги, втягивали в финансовую зависимость, а иногда и в трудовое рабство за рубежом.

За 10 лет мошенники наладили «беспрецедентную деятельность». Главный офис злоумышленников находился в Тернополе.

Центром преступной схемы является коммерческая структура «Гермес», которая по роду деятельности должна была бы предоставлять туристические услуги, и всю свою рекламную политику строила на содействии эмиграции в США.

«Злоумышленники нелегально собирали учредительные данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных заведений и учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее. При этом украинцы об этом даже не подозревали», - сообщили в пресс-службе ГУБОП.

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Ежегодно, получая имена победителей, мошенники продавали их выигрышный код. При этом цена устанавливалась от 4,5 тысяч долларов до 12, в зависимости от платежеспособности человека при том, что участие в лотерее является абсолютно бесплатным, а правительство США не уполномочивало никакое предприятие в Украине быть посредником.

Кроме того, чтобы не привлекать к себе внимания правоохранительных органов злоумышленники называли свои филиалы «Диаспора».

По словам заместителя начальника ГУБОП МВД украины Виталия Стрижака, работниками милиции уже проведено 25 обысков, в ходе которых изъято немало доказательств незаконной деятельности группировки, в том числе бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки и т.д.

Также изъяты документы на право собственности на недвижимость как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории различных регионов нашей страны и полмиллиона гривен.

В целом расследуется целый ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (мошенничество), ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В частности, уже установлено почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США. Изъятые во время обыска документы свидетельствуют, что через мошенническую сделку группировки прошли тысячи людей.

Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга уже подтверждено «отмывание» доходов группировкой на сумму свыше 2 млн. грн.

На территории Украины в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек.