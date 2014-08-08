В Луганской области прошла колонна российской военной техники - "Права справа"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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« 7 августа около 22.30 в Луганской области из г.Свердловска в г. Краснодон прошла колонна российской военной техники - 6 танков, 8 БТРов и 5 грузовиков», - сказал Снегирев.