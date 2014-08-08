В Луганской области прошла колонна российской военной техники - "Права справа"
02:39, 08 августа 2014Общество
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В Луганской области из г.Свердловска в г. Краснодон прошла колонна российской военной техники.
В Луганской области прошла колонна российской военной техники / Пресc-центр АТО / facebook.com
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.
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« 7 августа около 22.30 в Луганской области из г.Свердловска в г. Краснодон прошла колонна российской военной техники - 6 танков, 8 БТРов и 5 грузовиков», - сказал Снегирев.
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