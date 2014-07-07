Миграционная служба разработала порядок предоставления услуг зарегистрированным в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГМСУ, соответствующее разъяснение направлено руководителям территориальных органов и госпредприятия «Документ».

"Сегодня, к сожалению, не во всех районах Донецкой и Луганской областей граждане могут свободно получить услуги, которые предоставляются подразделениями ГМС Украины, кроме того многие граждане вынуждены покинуть свои дома на этой территории и временно переезжают в другие регионы Украины. Поэтому вопрос предоставления им услуг, которые должны предоставляться исключительно по месту жительства, является актуальным", - говорится в сообщении.

Прием заявлений граждан осуществляется в центрах «Паспортный сервис», где в рамках совместного с ДП «Документ» пилотного проекта специально созданы соответствующие условия.

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В областных центрах, где такие центры пока отсутствуют, руководители территориальных органов будут определять территориальное подразделение, в котором будут принимать вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, а также из Крыма.

На сегодняшний день такие комнаты (места) для помощи вынужденным переселенцам из Крыма и Севастополя, Донецкой и Луганской областей функционируют в центрах «Паспортный сервис» в таких городах:

Киев – бул. Тараса Шевченко, 27 (м. «Университет»);

Винница – ул. 50-летия Победы, 20-а, тел. (0432) 60-19-08;

Житомир – ул. И. Огиенко, 1/34, тел. (0412) 48-25-65;

Ивано-Франковск – ул. Гнатюка, 29, тел. (0342) 50-40-03;

Луцк – пр. Грушевского, 4-в, тел. (0332) 77-05-42;

Львов – ул. Б. Хмельницкого, 212, тел. (032) 245 54 40;

Ривне – ул. 16-го Июля, 6а, тел. (0362) 26-77-84;

Сумы – Покровская площадь, 11, тел. (0542) 77 23 95;

Тернополь – ул. Русская, 17, тел. (0352) 52-33-15;

Херсон – ул. Перекопская, 157, тел. (050) 168-47-87, (067) 159-50-15;

Хмельницкий – ул. Прибужская, 30-а, тел. (0382) 61-63-31;

Черкассы – бул. Т. Шевченко, 132;

Черновцы – ул. Русская, 31-а, тел. (0372) 51-84-16.

В этих центрах граждане смогут не только получить всестороннюю правовую помощь по миграционным вопросам, но и оформить паспорт гражданина Украины по достижению 16-летнего возраста, возобновить его, если он потерян, вклеить фотографию в паспорт по достижении 25- и 45-летнего возраста и в случае изменения фамилии – получить новый паспорт.

В ГМС отмечают, что этот список будет пополняться, а с актуальной информацией можно ознакомиться на сайте ГМС Украины: www.dmsu.gov.ua