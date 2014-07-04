43% абитуриентов не справились с тестами по математике на ВНО: "Пора кричать SOS"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Харькове заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук, анализируя результаты тестирования основной сессии ВНО.

«В целом, я должен сказать, что общее впечатление от качества нашего общего среднего образования после внешнего оценивания не оптимистическое. Я бы даже сказал, что оно очень и очень печальное», - сказал Ликарчук.

По его словам, с тестами по математике не справились 43% абитуриентов (набрали до 10 баллов), ни один абитуриент в Украине не набрал максимального количества баллов (200 баллов) по физике, по биологии максимальное количество баллов набрал 1 из 80 тысяч абитуриентов.

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«Мы можем говорить, что ситуация с естественно-математическим образованием в Украине, а естественно-математическое образование, кто бы там что ни говорил, она определяет будущее, будущее науки, будущее технологий, будущее общественного развития, это вопрос национальной безопасности, естественно-математическое образование в Украине. Пора кричать SOS», - констатировал Ликарчук.

По его словам, в гуманитарных науках положение вещей не намного лучше.

В частности, по сведениям Ликарчука, по истории Украины, тест по которой в стране сдавали 130 тысяч абитуриентов, максимальное количество баллов получили только четыре человека. При этом, из них только один выпускник текущего года, остальные – абитуриенты 1955, 1978, 1972 года рождения. Тест по английскому языка – 25% абитуриентов даже не приступили к выполнению творческого задания «Напиши письмо товарищу на английском языке».

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Ликарчук подчеркнул, что все тесты по всем показателям были среднего уровня сложности.

«Эти результаты внешнего оценивания, которые мы имеем, которые мы еще будем анализировать, дают основания сделать вывод, что, по-видимому, на протяжении последних 10-15 лет в образовательной политике государства расставлялись не такие, как нужно, приоритеты», - отметил Ликарчук. При этом он подчеркнул, что «реальных реформ в системе общего среднего образования, как и высшего, не было».

Он скептически оценил возможность того, что анализ результатов ВНО будет принят во внимание парламентом и правительством, и констатировал, что данные тестирования не анализировались на официальном уровне с 2008 года.

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Среди главных проблем среднего образования Ликарчук назвал учебники, учебные планы, качественный состав педагогических работников, отличие между уровнем образования в селе и в городе и наличие разницы между уровнем образования в отдельных городских школах.

Справка УНИАН. Основная сессия ВНО проходила 3 – 27 июня, во время которой абитуриенты тестировались по 14 предметам, явка составила около 87%. Больше всего абитуриентов, набравших 200 баллов за тестирование во время основной сессии, проживают в Киеве - 101 абитуриент, во Львовской области – 85 абитуриентов, в Харькове – 37 абитуриентов.