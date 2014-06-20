С 26 по 30 июня Посольство Государства Израиль в Украине проведет НЕДЕЛЮ ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО В УКРАИНЕ

С 26 по 30 июня, в кинотеатре «Киев» Посольство Государства Израиль в Украине проведет Неделю израильского кино.

Ежегодное культурное мероприятие на этот раз откроет фильм режиссера Майи Кениг «Обман ради спасения». Фильм рассказывает о приключениях девушки подростка из Калифорнии, и ее отца, выдающие себя за беженцев с севера страны, чтобы получить крышу над головой.

Также зрителям будет интересен фильм «Проводники», в котором впервые шесть бывших председателей тайной спецслужбы Израиля Шин Бет делятся с широкой публикой воспоминаниями о собственные поступки и решения. В откровенных интервью они проливают свет на противоречия вокруг событий Шестидневной войны.

Кинолента «Волшебники» рассказывает о магическое путешествие 78-летнего мужчины со своим сыном, религиозным хасидом-рэпером, в Грецию в поисках старого колдуна, который однажды спас отцу жизнь.

Еще один фильм, "Вифлеем", рассказывает историю дружбы между офицером израильской спецслужбы Рази и его палестинским информатором Санфуром. Санфур - младший брат высокорангового палестинского боевика. Рази завербовал его еще в 15-летнем возрасте, и относился к парню по-отечески. Теперь, в 17 лет, Санфур пытается балансировать между запросами Рази и верностью брату, живя двойной жизнью и обманывая обоих. Когда израильская спецслужба узнает, насколько глубоко Санфур вовлечен в деятельность своего брата, Рази предстает перед неразрешимой дилеммой. Израильский режиссер Юваль Адлер, совместно с Али Вакедом, арабским журналистом, который провел много лет на западном берегу Иордана, показывают сложности израильской реальности за пределами новостных репортажей.

Комедия, "Охота на слонов" - последний из сборника фильмов, выбранных для показа украинским зрителям. Лента - призер 7 номинаций, в частности, на "Лучший фильм", на награды Израильской Киноакадемии

Открытие Недели израильского кино состоится в «кинотеатре« Киев », 26 июня в 19:30 по адресу: ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 19

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ

26 июня (Большой зал)

∙ 19:30 - Обман ради спасения реж. Майя Кениг, Израиль-Франция, 2011, 86 мин., Драма, комедия

27 июня (зал Синематека)

∙ 17:00 - Проводники реж. Дрор Морех, Израиль-Фрнация-Германия-Бельгия, 2012, 95 мин., Документальный

∙ 19:00 - Обман ради спасения реж. Майя Кениг, Израиль-Франция, 2011, 86 мин., Драма, комедія

28 июня (зал Синематека)

∙ 17:00 - Вифлеем реж. Юваль Адлер, Израиль-Бельгия-Германия, 2013, 99 мин., Политический триллер

∙ 19:00 - Охота на слонов реж. Решеф Леви, Израиль, 2013, 107 мин., Комедия

29 июня (зал Синематека)

∙ 17:00 - Охота на слонов реж. Решеф Леви, Израиль, 2013, 107 мин., Комедия

∙ 19:00 - Волшебники реж. Гай Натта, Эрез Тадмор, Израиль, 2014, 100 мин., Комедия, роуд-муви

30 июня (зал Синематека)

∙ 17:00 - Волшебники реж. Гай Натта, Эрез Тадмор, Израиль, 2014, 100 мин., Комедия, роуд-муви

∙ 19:00 - Вифлеем реж. Юваль Адлер, Израиль-Бельгия-Германия, 2013, 99 мин., Политический триллер