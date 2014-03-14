Коломойский обеспечил горючим военные части Южного оперативного командования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ОГА Борис Филатов.

По его словам, это очень большие деньги, однако не назвал конкретную сумму.

По словам Филатова, воинские части Южного оперативного командования обеспечены топливом на 50%, а расквартированные в Днепропетровской и Херсонской областях - на 100%.

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Филатов также сообщил, что воинские части Южного оперативного командования, «обеспечены всем необходимым - от мыла и тушенки до биноклей - на средства днепропетровских бизнесменов».

Как сообщил на пресс-конференции комендант штаба национальной защиты Днепропетровской области Юрий Береза, в воинские части также планируется поставить 10 тысяч бронежилетов 4-го класса защиты производства Германии. 5 тысяч бронежилетов для украинских военных должны прийти к 16 марта.