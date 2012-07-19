24-летний игроман развел знакомых на 300 тысяч долларов
01:44, 19 июля 2012Общество
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Во Львове задержан 24-летний местный житель, который мошенническим путем завладел денежными средствами граждан в сумме 300 тысяч долларов.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, мужчина в ноябре 2011 года учредил фирму по продаже бытовой химии и под развитие бизнеса одалживал у знакомых крупные суммы денег под проценты, обещая вернуть через несколько недель.
Как было установлено во время проверки, мошенник не имел никакого бизнеса, а все выманенные деньги проиграл в интерактивных клубах города.
Среди пострадавших заемщиков – жители Киева, Львова, Червонограда.
Против мошенника возбуждено уголовное дело по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
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