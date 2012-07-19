24-летний игроман развел знакомых на 300 тысяч долларов

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, мужчина в ноябре 2011 года учредил фирму по продаже бытовой химии и под развитие бизнеса одалживал у знакомых крупные суммы денег под проценты, обещая вернуть через несколько недель.

Как было установлено во время проверки, мошенник не имел никакого бизнеса, а все выманенные деньги проиграл в интерактивных клубах города.

Среди пострадавших заемщиков – жители Киева, Львова, Червонограда.

Против мошенника возбуждено уголовное дело по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).