Правительство упростит пересечение границы на автомобиле: когда вступят в силу изменения

После легковых автомобилей настанет очередь грузовиков и автобусов.

Уже с июня в рамках проекта "єЧерга" в Украине заработает электронная система пересечения границы для легковых автомобилей. Дальнейшее обновление сервиса предусматривает расширение функций для грузовиков и автобусов, сообщил в Telegram министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Для граждан это означает, что запись в очередь на пересечение границы легковым автомобилем станет доступна через "Дію", сайт и мобильное приложение "єЧерги". Воспользоваться сервисом смогут как украинцы, так и иностранцы", – пишет Кулеба.

Наличие страхового полиса "Зеленая карта" для всех типов транспорта будет проверяться автоматически при бронировании места в очереди. Пользователю достаточно будет ввести номер транспортного средства.

В отношении грузового автотранспорта будет проведена интеграция с таможенными документами Т1 и книгами МДП, поэтому право на приоритетный проезд получат авторизованные экономические операторы (статус АЭО).

Как сообщается на сайте Минразвития, за время функционирования системы "еЧерга" пересекли границу по онлайн-записи более 3 млн грузовиков и автобусов. Поэтому правительство будет и дальше масштабировать проект на легковые автомобили и отлаживать механизмы для коммерческого транспорта.

О намерении настроить "еЧергу" для легковых автомобилей в правительстве объявили в конце прошлого года. Предварительно проект запустили в экспериментальном режиме на одном из пунктов пропуска.

Система начала действовать с 2023 года, когда электронную очередь на пересечение границы для грузовиков впервые ввели на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск у польской границы. "єЧергу" запускали, чтобы сократить время простоя автотранспорта непосредственно при пересечении границы.

