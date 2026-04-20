Умер звезда популярного сериала 90-х 'Район Мелроуз'

Последняя роль актера выйдет на экраны уже в конце этого месяца, став его посмертной работой.

Известный американский актер и продюсер Патрик Малдун скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на официальное подтверждение от менеджера артиста.

Как стало известно, причиной смерти был сердечный приступ. Его нашли без сознания в своем доме на Беверли-Хиллз, однако врачи, которых вызвала его партнерша, уже не смогли помочь.

Патрик Малдун был настоящей звездой телевидения 90-х. Он прославился ролью Остина Рида в культовой мыльной опере "Дни нашей жизни", а также воплотил образ коварного Ричарда Гарта в сериале "Район Мелроуз". Кроме того, зрители помнят его по яркой роли Зандера Баркалоу в фильме "Звездный десант".

В последнее время Малдун активно занимался продюсированием. Всего два дня назад он написал в своем Instagram о запуске нового фильма с Крисом Хемсвортом.

Его коллега по съемкам Элисон Свини поделилась трогательными воспоминаниями в соцсети X.

"Это очень печальная новость. Пэт был редким человеком – блестяще талантливым, безгранично добрым и щедрым духом. Мне очень повезло работать с ним, когда я только начинал в Days, он сразу помог мне почувствовать себя спокойно. Он каждый день приносил на работу свой уникальный шарм и юмор. По-настоящему талантливый парень, которого будет очень не хватать", – написала она.

Так, последняя роль актера в триллере "Dirty Hands" выйдет на экраны уже в конце этого месяца, став его посмертной работой.

