Графики отключений 21 апреля: будут ли отключать свет во вторник

В "Укрэнерго" сообщили о возможности введения мер по ограничению потребления.

Во вторник, 21 апреля, ограничения на потребление электроэнергии во всех регионах Украины вводить не планируется. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей не будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии. Аналогично и промышленные предприятия смогут работать без ограничения мощности.

В то же время энергетики настойчиво просят ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы – с 17:00 до 22:00.

Видео дня

Следует иметь в виду, что состояние энергосистемы может оперативно меняться. Поэтому в случае отсутствия света стоит проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго.

Состояние энергосистемы Украины – последние новости

Украина начала подготовку к новому отопительному сезону сразу после завершения предыдущего в апреле с целью избежать длительных отключений электроэнергии и отсутствия теплоснабжения у населения.

Ключевым звеном в стабильности энергосистемы станет децентрализация и строительство распределенной генерации, отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Только при таких условиях батареи в домах украинцев будут теплыми зимой. Особенно это касается Киева, где поврежденные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 физически невозможно будет полностью восстановить к зиме, говорит эксперт.

В то же время президент Владимир Зеленский не видит особого прогресса в действиях столичных властей по подготовке к отопительному сезону. По его словам, властям Киева не хватает понимания необходимости обеспечения всех районов города достаточными резервными источниками энергии.

