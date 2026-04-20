Беларусь не собирается воевать: аналитик объяснил, где Лукашенко ищет спасения от России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается вводить Беларусь в реальное состояние войны, потому что ему это не нужно. Об этом сказал в эфире "Киев 24" аналитик и журналист Сергей Гармаш.

Эксперт отметил, что в настоящее время "нагнетается ситуация с безопасностью".

"Лукашенко начинает угрожать ядерным оружием. Которым он, кстати, не управляет: кнопка остается в Москве, если она вообще есть на территории Беларуси", – пояснил эксперт.

Кроме того, добавил Гарман, Лукашенко готовит свои дороги, которые тянутся к территории Украины, и делается это, по его мнению, на российские деньги. И не обязательно, что по этим дорогам будет двигаться военная техника.

"Я думаю, что Лукашенко не собирается воевать. Ему это не нужно. Он уже увидел последствия этой ситуации для России. Тем более, Лукашенко сейчас дистанцируется от России", – сказал аналитик.

Гармаш также отметил, что российский бизнес переезжает в Беларусь, которая является "страной свободы" по сравнению с Россией.

"Я думаю, что у Лукашенко своя игра. Но она сейчас больше ориентирована не на Россию, не на Украину, а на Соединенные Штаты. Он потом скажет, что "россияне что-то строили, дали оружие, но я отстоял и я с вами, Дональд", – отметил он.

Белорусская угроза

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной. Согласно данным разведки, в приграничной зоне Беларуси ведется строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

Военный эксперт Иван Тимочко отмечает, что белорусы не имеют реальных навыков для самостоятельного проведения военных операций, а большая часть их вооружения уже давно была перекачана в российскую армию.

