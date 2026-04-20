Для РФ появился новый плацдарм в Европе после выборов в Болгарии, – The Washington Post

Западное СМИ анализирует радикальное изменение расклада сил и угрозу для поддержки Украины на фоне завершения выборов в Софии.

Россия готовится восстановить свое влияние внутри Европейского Союза после того, как лояльный Кремлю политик Румен Радев одержал убедительную победу, пишет The Washington Post.

Как стало известно, бывший президент Болгарии Румен Радев и его новая партия "Прогрессивная Болгария" получили большинство голосов, что позволяет сформировать правительство единолично.

В Кремле уже успели отреагировать на событие. Пресс-секретарь Дмитрия Пескова заявил, что Москва "впечатлена" таким результатом.

Видео дня

По имеющимся данным, Радев, который ранее был летчиком-истребителем, активно выступает против военной помощи Украине и ставит под сомнение целесообразность вступления Болгарии в еврозону.

По мнению экспертов издания, он может стать "новым Орбаном" для ЕС, особенно после того, как сам Виктор Орбан недавно потерпел поражение на выборах в Венгрии.

Что Радев говорит о Европе и войне

После объявления результатов политик не замедлил с резонансными заявлениями, отмечает СМИ. В частности, он фактически повторил тезисы российской пропаганды относительно безопасности. Как пишеться в статье, Радев прямо раскритиковал политику Евросоюза.

"Европа стала жертвой собственных амбиций быть моральным лидером в мире с новыми правилами", – сказал он журналистам.

Также, по словам Радева, "сильная Болгария и сильная Европа нуждаются в критическом мышлении и прагматизме". Он призвал к созданию "новой архитектуры безопасности", что полностью совпадает с интересами Кремля.

Заблокирует ли Болгария помощь Украине

Несмотря на радикальную риторику, экономика страны критически зависит от дотаций Брюсселя. Как отмечают аналитики, это может удержать Радева от откровенного шантажа ЕС. Однако у него есть серьезные рычаги влияния, ведь Болгария – ключевой транзитер российского газа в Венгрию.

Бывший премьер-министр Кирилл Петков в комментарии изданию подчеркнул готовность к сопротивлению:

"Мы будем решительно противодействовать любым антиевропейским настроениям".

Выборы в Болгарии – другие новости

Ранее УНИАН писал, что политолог Владимир Манько анализировал, станет ли новый премьер Болгарии "Орбаном-2".

"Будет ли Болгария проводить такую же антиукраинскую политику? Я думаю, вряд ли. Чтобы до такой степени, как скатился Орбан. Такого в Болгарии, наверное, не будет. Но проблемы и осложнения в отношениях между Украиной и Болгарией будут", – сказал он.

Вместе с тем, по его мнению, наша дипломатия и посольство в Болгарии должны уже сейчас оценивать ситуацию и понимать, как работать дальше.

