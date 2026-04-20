Ким Чен Ын наблюдал за пуском ракет с кассетными боеприпасами вместе с дочерью-наследницей

Точный возраст дочери Ким Чен Ына до сих пор неизвестен.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын вместе со своей дочерью наблюдали за испытанием баллистических ракет с кассетными боеприпасами. Об этом пишет MSN.

Отмечается, что Ким Чен Ын и его дочь, которая все чаще сопровождает своего отца на важных военных мероприятиях, в одинаковых кожаных куртках наблюдали 19 апреля за ​​тем, как пять баллистических ракет Hwasong-11 Ra устремились к целевому острову в водах между Корейским полуостровом и Японией.

Ракеты поразили цель на острове, и лидер КНДР выразил удовлетворение результатами запусков.

Разведывательная служба Южной Кореи предполагает, что дочь Ким Чен Ына, которую, как сообщается, зовут Ким Чжу Э, можно считать наследницей северокорейского диктатора. Вероятнее всего, она родилась в 2012 или 2013 году.

В издании напомнили, что ранее КНДР осуждала использование оружия с кассетными боеприпасами. Теперь же Пхеньян считает его жизненно важным элементом своего арсенала стратегических ракет.

Аналитики считают, что война с Ираном, вероятно, подтолкнула Северную Корею продемонстрировать наличие у нее кассетных боеприпасов и ускорить работу над созданием более совершенных моделей. Разрушительная сила кассетных боеприпасов особенно ярко проявилась в ходе текущей войны, в ходе которой Израиль обвинил Иран в использовании такого оружия для обхода перегруженных систем ПВО страны.

Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР

Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею "самым враждебным государством". Он также пригрозил Сеулу жестким ответом в случае провокаций.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в КНДР обсуждали возможность внесения изменений в конституцию. Однако пока неизвестно, предусматривают ли эти изменения официальное закрепление статуса Южной Кореи как "враждебного государства".

