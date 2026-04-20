Этот хит 1977 года из двух аккордов пережил полвека и снова стал №1

Спустя почти 50 лет песня получила неожиданную новую награду.

Основанный на поразительной простоте хит 1977 года получил новое признание спустя почти 50 лет. Речь идет о песне Dreams группы Fleetwood Mac, которая построена всего на двух аккордах. Музыкальный продюсер и педагог Рик Беато назвал сингл величайшей песней всех времен. Он подчеркнул, что именно простота делает ее такой мощной, пишет журнал Parade.

Выбор Беато подчеркивает то, что может показаться нелогичным - иногда самые простые песни сложнее всего исполнить.

"На самом деле есть несколько хитов, состоящих всего из двух аккордов", - отметил он.

Видео дня

По словам Беато, песни вроде Dreams отличаются тем, насколько цельными они кажутся, несмотря на минимальную структуру.

"Причина, по которой они звучат как цельные песни, заключается в том, что у них отличные куплеты и еще лучшие припевы", - добавил продюсер.

Песня Dreams группы Fleetwood Mac - что важно знать

Напоминается, что в свое время песня стала единственным хитом группы, занявшим первое место в чарте Billboard Hot 100 в США. Кроме того, трек занял 9-е место в списке "500 величайших песен всех времен" по версии Rolling Stone.

Песню написала Стиви Никс примерно за 10 минут. И случилось это в бурный период для группы, связанный с эмоциональными последствиями записи альбома Rumours и разрыва отношений внутри коллектива.

Как пишет журнал, сдержанное звучание только добавляет песне загадочности. Построенная на устойчивом барабанном ритме и "воздушном" инструментальном сопровождении, песня Dreams больше ориентирована на атмосферу, чем на сложность. Именно потому она позволила выйти на первый план характерному вокалу Никс.

И ее влияние не ослабело. В 2020 году песня ворвалась в чарты. После того, как спустя более чем 40 лет вирусный видеоролик познакомил с ней новое поколение, сингл попал в Billboard Hot 100. Такая долговечность не случайна. Эмоциональная ясность и музыкальная сдержанность песни делают ее вневременной.

Напомним, ранее УНИАН писал о феномене песни I Will Follow Him, которую исполнила Литтл Пегги Марч.

Вас также могут заинтересовать новости: