Гороскоп на неделю: Стрельцам - любовь, Овнам - начать заново

Ракам настоятельно советуют заботиться о себе.

Составлен полный гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2026 года для всех знаков Зодиака. С начала недели ощущается сильный энергетический перелом: Уран – планета неожиданных перемен, свободы и внутреннего бунта – начинает движение по Близнецам. Это событие запускает процессы, которые по-разному проявятся у каждого.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

На этой неделе вам придётся убедиться, что терпение действительно имеет значение. Скопление планет в вашем знаке указывает на необходимость замедлиться и научиться ценить текущий момент. Несмотря на возможное напряжение, важно не терять фокус на своих целях. Луна в Близнецах помогает генерировать новые идеи, а Луна в Деве подсказывает, насколько важно планирование и структурирование задач. Хотя желание действовать быстро будет сильным, влияние Сатурна может вынудить вас начать что-то заново, но уже более осознанно.

Телец

Эта неделя наполнена размышлениями и лёгкой ностальгией: Солнце находится в вашем знаке, а Уран покидает его, переходя в Близнецы. Вы всё ещё можете ощущать внутреннее давление, так как планеты в Овне подталкивают к необходимым изменениям, особенно если вы игнорировали собственные потребности. Сейчас важно вспомнить уроки последних недель и понять, чего вы хотите дальше. Эта неделя приносит ощущение обновления и свежести, если вы готовы принять новый этап. Самое время сосредоточиться на себе, своём комфорте и пересмотреть повседневные привычки.

Близнецы

Для вас эта неделя становится особенно значимой. Луна в вашем знаке усиливает эмоциональную открытость и помогает наладить более глубокие связи с близкими. Вы легче проявляете уязвимость и искренность. Переход Урана в ваш знак открывает период перемен, новых знакомств и, возможно, романтических историй. Это начало важного жизненного этапа: взаимодействие Урана с Плутоном запускает глубокие внутренние трансформации. Сейчас важно определить, какие цели и знания вы хотите развивать в ближайшие годы.

Рак

Неделя благоприятна для укрепления связей и постановки амбициозных целей, и начинается это с влияния Луны во Льве. Она усиливает вашу решимость и помогает сосредоточиться на планах. В то же время большое количество планет в Овне может вызывать напряжение, напоминая о необходимости заботы о себе. Поддержка огненной энергии помогает справляться с трудностями. Если ранее возникали конфликты в работе или учёбе, сейчас появляется шанс найти выход. Переход Урана в Близнецы также способствует внутреннему обновлению и созданию чего-то нового в более спокойной, уединённой обстановке.

Лев

Энергия планет в Овне поддерживает вас, помогая справляться с давлением со стороны Марса и Сатурна. Переход Урана в Близнецы открывает новые возможности, особенно в творческой сфере. Если вы ещё не реализовали свои идеи, сейчас подходящее время начать. Несмотря на сложности, которые могут возникнуть, результат будет стоить усилий. Вас словно подталкивают к тому, чтобы завершить старые проекты или начать новые, но уже с чётким планом действий.

Дева

Вхождение Урана в Близнецы может вызвать ощущение неопределённости в профессиональной сфере. Важно не замыкаться в себе, а обсуждать важные вопросы с теми, кому вы доверяете. Также сейчас полезно проявлять больше внимательности и наблюдательности. Даже если вы пока не понимаете, куда двигаться дальше, энергия планет в Овне помогает прояснить ситуацию. Марс и Сатурн стимулируют поиск новых решений, а Луна во Льве даёт возможность взглянуть на происходящее под другим углом и глубже проанализировать ситуацию.

Весы

Эта неделя направляет вас к внутреннему анализу. Планеты в Овне побуждают переосмыслить себя и свои желания. Переход Урана в Близнецы приносит вдохновение и желание исследовать новые идеи. Вы можете почувствовать пробуждение жажды приключений, интерес к новым направлениям и местам. Когда Луна окажется в Раке, внимание окружающих будет приковано к вам, поэтому важно сохранять дипломатичность и действовать обдуманно.

Скорпион

Тема преодоления страхов выходит на первый план, особенно в сезоне Тельца. В начале недели влияние Меркурия помогает осознать внутренние ограничения, а переход Урана в Близнецы способствует укреплению внутренней устойчивости. Если вы чувствовали застой, сейчас начинается период, когда вы сможете увидеть свои реальные возможности. Это время для переоценки целей и планирования будущего. С ростом уверенности расширяются и ваши горизонты.

Стрелец

Неделя поднимает вопросы любви и отношений. Влияние Марса и Сатурна в Овне заставляет задуматься о том, как изменился ваш взгляд на чувства. Луна в Близнецах помогает осознать, какие качества вы ищете в партнёре. Стеллиум в Овне трансформирует ваше понимание любви. Если вы в отношениях, они могут выйти на новый, более глубокий уровень и начать приносить больше удовлетворения.

Козерог

Изменения в повседневной жизни становятся заметными уже сейчас и продолжатся в будущем, пока Уран находится в Близнецах. Важной темой становится взаимодействие с людьми и умение работать в команде. Ваш стиль общения может меняться, особенно под влиянием Меркурия в Овне, который находится под давлением Марса и Сатурна. Даже если вам привычнее действовать самостоятельно, сейчас важно признать ценность сотрудничества.

Водолей

Переход Урана в Близнецы приносит поток новых идей и нестандартных решений. Вы начинаете иначе смотреть на привычные вещи и становитесь более открытыми к новой информации. Луна в Близнецах способствует расширению круга общения и появлению полезных знакомств, включая наставников. Луна во Льве облегчает взаимодействие с людьми и обмен идеями, что может привести к интересным проектам.

Рыбы

На этой неделе особое внимание уделяется отношениям с близкими. Луна в Близнецах поднимает темы общения, а переход Урана усиливает желание перемен в домашней среде. Стоит задуматься, как изменились ваши отношения за последние годы. Уран мотивирует вас создать более комфортное и гармоничное пространство вокруг себя. Возможно, появится желание обновить интерьер или изменить привычную обстановку, чтобы сделать её более уютной и спокойной.

