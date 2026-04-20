Чего Украине ждать от Болгарии, которая выбрала пророссийские силы: пояснение Климкина

Новое правительство не будет блокировать кредит, как это делал Орбан, но будет создавать проблемы.

Новое правительство и премьер Болгарии не будут играть в ЕС роль нового "Виктора Орбана", но проблемы Украине создавать будут. Об этом сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в YouTube-проекте Liga.net.

Он отметил, что после выборов в Болгарии может быть создана коалиция, которая "точно не будет проукраинской".

"Однако, поскольку у болгар нет своих игр, то они Виктора Орбана не заменят, и блокировать кредит для Украины не будут. Однако некоторые вещи, такие как санкции против РФ, согласовывать в ЕС будет сложнее. Проблемы будут и у нас", – прогнозирует он.

По его словам, новое правительство может создавать Украине проблемы в плане национальных общин. Также они могут создавать для нас политические и финансовые трудности.

Однако при этом у Украины и Болгарии есть общие экономические и безопасности интересы. А также существуют устоявшиеся связи, поскольку влиятельная болгарская община поддерживает Украину.

Он также отметил, что хотя вопрос выборов в европейских странах достаточно важен, но евроинтеграция Украины "не будет линейной, она будет сложной – с драйвом и тупиками". Он напомнил, что в некоторых крупных странах уже появляются предложения об ассоциированном членстве Украины в ЕС.

"Болгарские выборы не испортят всю эту историю, но будут создавать сложности", – заключил он.

Почему в Болгарии победили правые силы

По его мнению, главная причина успеха Радева – сдвиг настроений избирателей в правую сторону. "В этом сдвиге большую роль играет разочарование избирателей в экономической ситуации. Также повлияли настроения людей, работающих за пределами Болгарии. Они обижены за свое положение на бывшие элиты", – пояснил он.

Напомним, что бывший президент Болгарии Румен Радев, критикующий ЕС и призывавший к восстановлению отношений с РФ, заявил о победе своей партии на парламентских выборах.

Он сказал, что страна будет продолжать европейский путь, однако сделал акцент на прагматизме и критическом мышлении как для Болгарии, так и для Европы.

Победу Радева прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что России "импонируют заявления" будущего премьер-министра Болгарии, а также других европейских политиков, призывающих к "прагматическому диалогу с Москвой".

