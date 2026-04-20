'Подпитывает нарратив РФ': в Эстонии раскритиковали слова Зеленского об угрозе Балтии

В Эстонии считают, что Россия не собирается нападать на страны Балтии.

В Эстонии считают, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит мобилизацию для нападения на страны Балтии, "подрывает доверие к 5-й статье НАТО". Об этом пишет ERR со ссылкой на заявления эстонских чиновников.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украина уже неоднократно указывала на угрозу нападения России на другие страны. По его словам, такие заявления не соответствуют оценке эстонской разведки.

"Такие заявления, во-первых, не соответствуют нашим разведывательным данным и нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще каким-либо образом готовилась к военному нападению на НАТО или страны Балтии – скорее наоборот. Россия находится не в очень сильной позиции на украинском фронте, а также в экономическом плане", - сказал министр.

Цахкна подчеркнул, что подобные заявления со стороны Украины "не способствуют сотрудничеству".

Также заявление Зеленского прокомментировал и председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон. Он отметил, что такие заявления со стороны Украины звучат уже не впервые.

"Как будто угрожают в сторону Европы. Мол, смотрите: если мы каким-то образом окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, прежде всего страны Балтии. Это, конечно, неприятно и, безусловно, подпитывает российский нарратив о том, что "мы – сторона-победитель, мы наступаем, а вы отступаете и проигрываете"", - заявил Михкельсон.

По словам депутата, если существует серьезная угроза, то союзники должны обмениваться такими сообщениями между собой. Также он обвинил Зеленского в распространении российских тезисов.

"Зеленский подчеркнул, что НАТО должно быть единым и готовым реагировать на действия Путина. Я согласен, что ни один человек не подорвал доверие к пятой статье так сильно, как президент США Дональд Трамп, но и президент Украины также ее ослабляет", - сказал Михкельсон.

Заявление Зеленского о подготовке РФ к нападению на страны Балтии

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне активно проводят мобилизацию для нового крупного наступления против Украины или ограниченного наступления на другие направления, в частности против стран Балтии, где Россия может рассчитывать на более быстрый эффект.

По словам Зеленского, дальнейшие действия Кремля будут зависеть от реакции НАТО и готовности союзников действовать сообща. Он отметил, что Альянс может поставить под сомнение саму основу своего существования, если не будет должным образом реагировать на потенциальную агрессию.

