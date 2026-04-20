'Средство не для ликвидации одного человека': военный о скрытой цели атаки на дом Флеша

Марко предполагает, что речь идет о психологическом давлении.

Удар по дому советника министра обороны Украины Сергея"Флеша" Бескрестнова имел высокую вероятность убить много гражданских лиц, проживающих в этом районе. Об этом в эфире Radio NV сказал Серж Марко, военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем.

Он отметил, что попытка "убить медийного человека ради медийности – такая ситуация, пожалуй, впервые".

"Кроме того, само средство не очень подходит для ликвидации конкретного человека. Потому что, когда ты бьешь по какому-то объекту, у тебя нет информации, есть ли там сейчас этот человек… То есть такой удар – это, скажем, не очень высокий шанс конкретно там убить человека, зато большой шанс убить много гражданских, которые просто в этом районе проживают", – подчеркнул Марко и добавил, что предполагает, что здесь речь идет больше о психологическом давлении.

Атака на дом "Флеша"

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что российские оккупанты пытались убить Бескрестнова. Он рассказал, что российский "Шахед" попал в его дом. В результате атаки дом был полностью уничтожен, а "Флеша" "зацепило".

Впоследствии "Флеш" подчеркнул, что украинская сторона имеет подтверждение того, что беспилотник, атаковавший его дом, управлялся с территории России. Он также подчеркнул, что это свидетельствует о том, что речь идет не о случайном попадании, а именно о попытке оккупантов убить его.

Кроме того, Бескрестнов отметил, что впервые видит, что "враг пытался кого-то атаковать или ликвидировать, используя "Шахеды" так целенаправленно".

