Пентагон делает ставку на 'обкатанные в Украине' технологии против иранских дронов

Армия США начала применять недорогие беспилотники-перехватчики, впервые испытанные в Украине, для противодействия иранским ударным дронам типа "Шахед". Цель программы – изменить экономический баланс противовоздушной обороны в пользу более дешёвых средств перехвата, сообщает Military Times.
Как заявил министр армии США Дэн Дрисколл во время бюджетных слушаний в Конгрессе в комитете по ассигнованиям, военные уже приступили к развертыванию системы Merops и наращивают её производство в рамках усилий по защите от массовых атак дешёвых беспилотников.
По словам Дрисколла, в начале конфликта на Ближнем Востоке армия США смогла в течение примерно восьми дней закупить около 13 000 единиц системы Merops, что он охарактеризовал как результат упрощённой процедуры закупок, позволившей избежать длительных межведомственных согласований.
Ключевым элементом программы является стоимость перехвата. В настоящее время цена одного беспилотника Merops составляет около 15 000 долларов, при масштабировании производства она может снизиться ниже 10 000 долларов. Для сравнения, ориентировочная стоимость одного иранского дрона Shahed оценивается в диапазоне 30 000-50 000 долларов.
Дрисколл отметил, что такая экономическая модель "ставит США в выгодное положение с точки зрения издержек", подчеркнув готовность расширять закупки в случае необходимости.
Система Merops разработана американской компанией Perennial Autonomy (ранее Project Eagle) и представляет собой мобильный беспилотник-перехватчик с фиксированным крылом. По отраслевым данным, его дальность действия составляет примерно 5-20 км, а максимальная скорость – до 280 км/ч. Боевая часть – осколочная, массой около 2 кг.
Аппарат использует бортовые сенсоры для обнаружения и сопровождения целей, применяя радиочастотное, радиолокационное или тепловое наведение на финальном участке траектории. Система также рассчитана на работу в условиях радиоэлектронного противодействия и способна функционировать при подавлении GPS и радиосигналов.
Согласно публикации, впервые Merops был применён украинскими военными в июне 2024 года против российских беспилотников, включая Shahed. Позднее систему начали использовать и страны НАТО, в том числе Польша и Румыния для защиты восточного фланга Альянса.
Украинский опыт борьбы с дронами
Ранее сообщалось, что страны Персидского залива на фоне угроз со стороны Ирана привлекают Украину к укреплению противовоздушной обороны. Так, уже заключены долгосрочные соглашения о безопасности с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Кроме того, украинские операторы дронов-перехватчиков поражают ударные БПЛА на расстоянии нескольких сотен километров, пишет Financial Times. В материале речь идет о дроне-перехватчике "Багнет", который поступил на вооружение ВСУ в прошлом году и уже зарекомендовал себя как эффективное средство борьбы с вражескими беспилотниками. Его особенность - программное обеспечение на базе искусственного интеллекта.