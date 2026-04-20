Россия сделала ставку на 'мясной ресурс', но с мобилизацией не всё так просто, – Тимочко

Россия в войне сделала ставку на "человеческий ресурс", но с мобилизацией в стране-агрессоре не все так просто. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал Иван Тимочко, глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Говоря об ограничении доступа к социальным сетям в России, он высказал мнение, что отключение интернета происходит с целью предотвращения бунтов и недовольства во время мобилизации.

Тимочко отметил, что сейчас на геополитической арене Украина имеет и собирает союзников в плане поддержки, вооружения и масштабирования своего опыта. В то же время в России на вооружение и оснащение "начали поступать верблюды, лошади, ослы".

"И Россия сделала ставку на "мясной ресурс". Это все видит и понимает рядовой россиянин. Эйфория от того, что к власти в США пришел Трамп, и он заставит Украину уступить все России, тоже уже прошла", – подчеркнул глава Совета резервистов.

Сколько времени есть у Украины

На вопрос о том, сколько времени есть у Украины, чтобы подготовиться к приходу этого "мяса", если мобилизация все же будет объявлена, он заметил, что пропускная способность российской мобилизационной системы сейчас составляет примерно 300 тысяч человек.

"То есть это набор, экипировка и отправка в учебные центры. Все, что излишне, – пойдет на фронт сразу, то есть это "мясо". Но готовы ли они отправить на фронт просто "мясо", понимая, что эти люди абсолютно не хотят воевать, а пойдут на войну под принуждением?" – сказал Тимочко и добавил, что на подготовку тех 300 тысяч человек также уйдет определенное время.

Разница в обеспечении российских военнослужащих

Кроме того, эксперт говорит, что мобилизованные россияне не будут сильно гореть желанием идти воевать, зная, что материально они находятся в значительно худшем положении, чем российские контрактники.

"Кто-то скажет, что Россия может выплатить им те же суммы, что и контрактникам. Если бы могла, то она не проводила бы обязательную мобилизацию. То есть определенная финансовая дыра есть, им не будут платить", – подчеркнул Тимочко.

Кроме того, те, кто уже на фронте, захотят воспользоваться возможностью этого "мясного" пополнения, отправить вместо себя в штурмовые атаки, добавил он.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, согласно данным Главного управления разведки, в феврале региональные и муниципальные органы исполнительной власти субъектов России получили указания по формированию "добровольческих" списков для отправки на войну – в них в первую очередь включают лиц с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.

В то же время немецкий исследователь Янис Клюге отмечает, что темпы набора контрактников в российскую армию упали на 20% по сравнению с 2025 годом.

По его оценкам, после относительно стабильного 2024 года темпы вербовки начали снижаться, а в течение 2025–2026 годов эта тенденция только усилилась. В частности, в определенные периоды сокращение составляло около 20% по сравнению с предыдущими месяцами.

