'Нептуны' ударили по производству 'Орионов' в Таганроге: эксперт указал на интересные детали

Силы обороны нанесли удар по российскому предприятию "Атлант Аэро", которое связано с производством тяжелых дронов "Орион".

Об этом на YouTube-канале The Breakfast Show рассказал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, этот завод уже подвергался атакам со стороны Украины в январе и марте этого года, но сейчас по нему был нанесен удар уже не беспилотниками, а ракетами "Нептун".

"Это означает, что удар по этому заводу рассматривается в Киеве как очень важная задача, очень важная цель. Иначе не тратили бы дефицитные и довольно дорогие ракеты "Нептун"… На этом заводе собирают два типа беспилотников. Один – это разведывательно-ударный дрон "Молния"... Делается он из очень дешевых материалов – из фанеры, пластика, пенопласта и т. п.", – сказал эксперт.

Выпускают этих дронов, по его данным, довольно много, они широко используются в тактических целях, то есть в самой "зоне смерти", которая простирается на 10–20 километров от условной линии боевого столкновения.

Но гораздо интереснее, как подчеркивает Федоров, тот факт, что этот завод производит также и тяжелые беспилотники "Орион". Они несут так называемую полезную нагрузку (примерно 250 кг), могут летать на дальность до 300 км и находиться в воздухе около 30 часов.

Важно, что этот ударно-разведывательный аппарат оснащен тремя системами разведки и наблюдения, добавил аналитик.

Как отмечает Федоров, таких аппаратов в России не так много – в год производится чуть более 40 единиц. При этом, по данным некоторых ресурсов, отслеживающих потери России и Украины, РФ уже потеряла 11 таких беспилотников.

"Это означает, что удар может серьезно ослабить арсенал этих аппаратов, которые играют существенную роль в российском военном планировании и ведении боевых действий. Что касается реакции российских властей, они, как всегда, сообщили о том, что "что-то" упало в районе завода. Что конкретно упало, они не знают, и что там произошло – они тоже не знают...", – подчеркнул аналитик.

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал поражение российского предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге, которое производит дроны "Молния" и "Орион".

По его словам, "Орион" – это дроны оперативно-технического уровня, то же самое, что для Украины – "Байрактар". Речь идет о довольно крупной единице в смысле размаха и возможностей, которая ведет не только разведку, но и может нести вооружение.

