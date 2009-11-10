АМК увидел «бензиновый» заговор в Крыму

Против 6 субъектов, работающих на рынке нефтепродуктов в Севастополе, возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Севастопольского территориального отделения АМКУ Александр ЛИЕВ на аппаратном совещании в Севастопольской городской госадминистрации.

«Цена на бензин в Крыму и в городе Севастополе самая высокая, на 12% выше, чем в среднем по Украине, это действительно, основная проблема, которой мы сегодня занимаемся, и по этому поводу возбуждено дело в отношении 6 субъектов, которые работают на рынке Севастополя», - сказал А.ЛИЕВ.

По его словам, «здесь четко усматривается сговор». «Здесь четко усматривается злоупотребление монопольным положением владельцев крупных сетей, и я думаю, что в ближайшее время мы будем информировать, в том числе через СМИ, там будет наводиться порядок», - сказал он и добавил: «рынок города Севастополя и рынок Крыма по топливным материалам общий. Этот рынок решением председателя АМКУ закреплен за Севастопольским городским отделением АМКУ, мы будем курировать также в Крыму в целом».

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, со своей стороны, на совещании отметил, что руководитель городского отделения АМКУ первично доложил ему о том, «что никаких серьезных оснований для того, чтобы в Крыму и Севастополе цена была выше - не существует». По его словам, «это сговор, и этим надо заниматься». Как сказал глава города, «ну я понимаю Львов: у них есть транспортные затраты. Но, извините меня, в Киеве нет нефтеперерабатывающих предприятий, в Луганске, Донецке, Запорожье… Ближайший - в Херсоне… Поэтому, ссылаться только на транспортные доставки… Дороже с Херсонского НПЗ доставить в Крым, или с Херсонского НПЗ доставить в Луганск? Наверное, в Луганск подальше». Как добавил С.КУНИЦЫН, «у нас долгие годы, действительно, существует, необоснованный сговор монополистов, потому что у нас, особенно летом, миллионы туристов, и на этом просто зарабатывают. А всерьез никто этим не занимался».