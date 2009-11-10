Тимошенко едет в Винницу

10 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО посетит с рабочей поездкой Винницу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.

Целью поездки Ю.ТИМОШЕНКО в Винницу является посещение медицинских учреждений областного центра.

Также предусматривается проведение областного совещания по вопросам принятия безотлагательных мер в регионе по выявлению и лечению больных гриппом и ОРВИ и обязательное выполнение правительственных задач по обеспечению населения медикаментами и профилактическими средствами.

Состоятся встречи главы правительства с руководством и активом области, медицинскими работниками.