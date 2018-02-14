210 тысяч за метр: в Киеве за рекордную сумму арендовали площадь для передвижного фаст-фуда

Советник мэра назвал это новым рекордом на торгах за право разместить точку передвижной торговли.

В Киеве на аукционе за 840 тыс. грн предприниматель купил место площадью 4 кв. м для осуществления на протяжении года торговли возле станции метро "Арсенальная".

Об этом советник мэра Киева, народный депутат Дмитрий Белоцерковец написал на своей странице в Facebook.

"В Киеве новый рекорд на биржевых торгах за право разместить точку передвижной торговли, 840 тыс. грн. Данная точка будет находиться на метро "Арсенальная", ее площадь 4 кв. м, функциональное назначение - "быстрое питание", - сообщил Белоцерковец.

По его словам, исходя из городских правил, предприниматель уже заплатил городу за полгода, а именно - 420 тыс. грн.

"Это единственная проданная точка передвижной торговли на метро "Арсенальная", - отметил советник мэра и добавил, що "таких предпринимателей город будет защищать и оберегать".

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Он напомнил, что столица определяет комплексную схему размещения точек передвижной торговли, а право на размещение продает с биржевых торгов через интернет.

Также Белоцерковец сообщил, что "в прошлом году тут (у станции метро "Арсенальная" - УНИАН) был рекорд 690 тыс. грн, и предприниматель остался доволен". "Значит, поток (покупателей – УНИАН) большой, в этом и суть, бизнес сам определяет порог рентабельности для себя и уровень прибыли, которую готов получить", - подчеркнул в комментарии к своему посту советник мэра Киева.