Подарок для депутата: что дарят другу другу самые народные из людей

О том, чтобы в День Святого Николая прийти в Верховную Раду и расспросить депутатов про их планы и пожелания в плане новогодних подарков, УНИАН подумывал давненько. Более того мы-то и сами решили идти «под купол» не с пустыми руками.

Всецело ратуя за открытость и прозрачность своих действий, на прошлой неделе мы предусмотрительно отправили запрос в Аппарат Верховной Рады, попросив посодействовать в реализации нашего плана одарить нардепов накануне праздников. Однако, по всей видимости, Аппарат слишком усердно думал перед Новым годом о судьбе народа – ответа редакция так и не получила.

Впрочем, УНИАН прекрасно обошелся и без официального одобрения нашей инициативы: принарядившись в новогоднюю шапочку и прихватив парочку рождественских мешочков, под завязку забитых леденцами (с учетом количества депутатов – по конфетке каждому), наш корреспондент вышел в кулуары…

Нардепы, с которыми нам в этот день удалось пообщаться, если верить их словам, в большинстве своем не сильно избалованны новогодними подарками от коллег.

«Радикал» Игорь Мосийчук отметил, что для него в нынешнем году коллеги уже преподнесли самый большой подарок, поддержав в лечении после трагического покушения: «Я им всем очень благодарен, членам нашей команды, а также людям из других фракций. Всем, кто меня поддержал».

Кстати, первое место в рейтинге депутатских объяснений на тему почему они не ждут подарков от коллег: «новогодние праздники – торжества семейные».

«Если что-то подарят, буду рад. Но, честно говоря, не очень рассчитываю. Это все-таки семейное…», – сказал нам «свободовец» Андрей Ильенко.

«Я бы очень хотел, чтобы мои дети мне что-то подарили, сделанное своими руками. Это, наверное, самый большой подарок», – отметил замглавы фракции БПП Сергей Березенко.

Кстати, Березенко, хоть сам подарков и не ждет, от себя, скорей всего, коллегам что-то подарит. «Обычно мне в этом помогает жена, говорит, не забудь же подарить». «Кому буду дарить, пока не задумывался, у нас во фракции – около 140 депутатов, ни один депутат не может одарить всех…», – посетовал нардеп.

О семейных ценностях рассуждал и член фракции «Народный фронт» Антон Геращенко: «У нас будет какая-то вечеринка под Новый год, я там скажу свое слово. Но считаю, что это семейный праздник, поэтому, в первую очередь, семья должна его праздновать. Не считаю нужным своих коллег поздравлять и что-то дарить».

«Ну хоть какую-то вкусняшку, «золотую» собачку (2018 – год желтой собаки, УНИАН)»? – уточнили мы.

«Не планирую, золотых собак у меня нет», – отрезал Геращенко.

Большинство из опрошенных нами нардепов заявляют, что обходятся устными поздравлениями.

«Я не думаю, что буду что-то дарить коллегам. Просто пожелаю им хороших праздников и мира, согласия всем нам», – по-философски отметил парламентский старожил Рефат Чубаров.

«Я – внефракционная, и это – плюс: коллегам не нужно ничего дарить, кроме хорошего настроения», – иронично отметила Анна Гопко. А корреспондентам УНИАН грустно вздохнулось: неудивительно, с таким подходом-то, что нардепы не могут договориться о голосовании за нужные законы.

Борислав Береза, кстати, тоже внефракционный, отметил, что вне сессионного зала общается лишь с немногими коллегами-мандатоносцами. И даже в этом узком кругу друзей по интересам обходятся скупыми поздравлениями по телефону. «Сейчас вы подсказали [про подарки], может быть, подумаю. Но, знаете, очень трудно будет это сделать, потому что все разъезжаются, будет трудно найти их, а я – в Киеве. А подарки очень неплохо дарить именно вовремя», – отметил Береза.

Лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк говорит, что и сам подарков не ждет, и дарить коллегам ничего не планирует. «Это не в моей традиции – дарить взрослым подарки. Взрослые должны работать», – сурово сообщил нам депутат.

Однако же, наш сладкий подарок Березюк принял с радостью, и заявил: «Когда тебе что-то дарят, уже имеешь обязательства, так что я вас сегодня найду и передам УНИАН подарок от себя».

В этом месте редакция считает нужным добавить, что стоимость данного подарка – ниже необлагаемого налогами минимума доходов, предусмотренных украинским законодательством, и, так как мы вручали конфеты от чистого сердца, ни на какие обязательства со стороны народных избранников УНИАН не рассчитывает.

«То есть, если вам кто-то из коллег что-то подарит к Новому году, и вы в ответ будете что-нибудь дарить?» – уточнили мы.

«Нужно будет тогда думать об этом, речь ведь идет о способе [поздравить]», – задумался Брезюк.

В целом, кстати, позитивно и с юмором к подарочным сладким «посошкам» от УНИАН отнеслись и многие другие нардепы.

К примеру, Рефата Чубарова подаренный леденец растрогал: «Я сохраню его. Ой, подождите – это сладость? Боюсь, что не смогу сохранить, но фотографию сделаю и сохраню. И тогда хочу сказать: пусть этот посох нас всех доведет до Бахчисарая, добренько?»

Рефат Абдурахманович, УНИАН всей своей редакцией горячо поддерживает это прекрасное пожелание!

А его коллега по фракции, также крымчанин, Дмитрий Белоцерковец, услышав, что УНИАН подготовил подарочек, отпустил трендовую шуточку: «Тут мне еще нужно уточнить: возможно, мне нужно ваш подарок задекларировать». (Мы проверили. Не нужно, - УНИАН).

Тем не менее, праздничное настроение нашей редакции, которым мы делились с народными избранниками, оценили не все.

«Что это опять за клоунада?» – возмутился бывший журналист Владимир Арьев, превратившийся из веселого (некогда) человека в сурового госчиновника в рядах фракции «БПП».

«Сегодня же День Святого Николая…», – испуганно ответила ему сотрудница УНИАН.

«Ну, да, но вы – не Святой Николай», – с едва уловимой ноткой сексизма отрезал нардеп, и, не сбавляя шаг, скрылся в сессионном зале.

Мы даже боимся предположить, что борец с клоунадой Арьев после работы сказал своему начальнику, спикеру парламент Андрею Парубию, который открывал в тот день утреннее заседание словами: «Все были послушные? Николай принес подарки»?

…Риторические, конечно, это были вопросы. Ведь, согласитесь, о каком «послушании» может идти речь, если еще в начале заседания, в 10 часов утра, в зале было зарегистрировано 345 депутатских карточек для голосования, – а самих присутствующих было в несколько раз меньше?..

СВОЯ ФРАКЦИЯ БЛИЖЕ К ТЕЛУ

Чтобы там не говорили отдельные нардепы, традиция обмениваться подарками под Новый год в украинском парламенте все же есть. Правда, чаще всего поздравляют друг дружку нардепы именно в рамках своих фракций. А, в некоторых случаях, роль «Деда Мороза» для всей фракции выполняет ее руководитель. Так, народный депутат из «Батькивщины» Александра Кужель нам призналась, что Юлия Тимошенко обычно старается порадовать членов своей фракции и приготовить какой-то приятный сюрприз: «Это что-то не очень ценное, но очень теплое. Может передать какие-то цветы».

То, что во фракции чем-то будут друг дружку радовать, подтвердил и нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко. Правда, что сам дарить коллегам будет, он пока не знает: «Точно не что-то дорогое...».

«Чтобы не декларировать»? – с пониманием уточнили мы.

«Нет, не в этом дело. Я пока не знаю, не готов к вашим вопросам, честно говоря», – рассмеялся в ответ Луценко.

«У меня там родственники творческие были, так что есть запас сборников стихов поэта Дмитрия Луценко, который написал «Як тебе не любити, Києве мій». Вот этот сборник стихов часто дарю на разные праздники, возможно, и в этом году что-то такое подарю…», – добавил он.

По словам Луценко, лично для него самым важным «подарком» от коллег было бы принятие его правок в дисциплинарный устав полиции. Говорит, что тогда бы считал, что текущий год в парламенте прошел не зря: «В конце концов, полицию надо освободить от диктата жесткого управления армейского начальства и, в частности, нашего министра».

О «законодательных подарках» народные избранники, кстати, говорят с большей охотой и без ложной скромности, присущей им в вопросах о материальных презентах.

Леонид Емец из «Народного фронта», который не собирается никого в парламенте поздравлять, потому что «нет настроения» – называет лучшим подарком для себя голосование за Избирательный кодекс во втором чтении. «Это было бы неплохим подарком всем нашим украинским гражданам на все праздники. Но, к сожалению, сегодня законопроекта в повестке дня нет», – вздохнул он.

«Свободовец» Андрей Ильенко хотел бы «под елочку» принятие закона про деофшоризацию.

А вот замглавы фракции БПП Сергей Березенко удовлетворен – его законодательная мечта сбылась: за медицинскую реформу проголосовали. Так что сейчас он ждет скорейшего окончания политического сезона: «Я очень жду, когда все это закончится, политический сезон, и можно будет побыть с семьей».

…Ожидаемо, не все в пропрезидентской фракции склонны разделять его настрой. К примеру, Мустафа Найем заявил, что надеется на «подарок» от… президента. Нардеп ждет, что Петр Алексеевич попросит свою фракцию проголосовать и отозвать законопроект № 6011 «Об антикоррупционных судах» (документ был признан экспертами, в том числе и Венецианской комиссией, не соответствующим основным требованиям построения судебной системы и антикоррупционного законодательства», – УНИАН) и внесет свой вариант законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Видимо, Святой Николай все-таки услышал Найема – сегодня, 21 декабря, Верховная Рада отозвала законопроект № 6011. За это решение проголосовали 235 народных депутатов.

Что касается, опять-таки, предстоящих новогодних праздников, по словам Мустафы, он собирается поздравлять тех, кому доверяет, своих близких друзей. Кому и что именно преподнесет – не признается, но поясняет, что предпочитает дарить различные сертификаты и билеты.

ПРО ПУТИНА НЕ ЗАБЫЛИ

Дарить подарочки депутатам по половому признаку предпочитает Елена Сотник из «Самопомощи». «В прошлом году я девочкам, Оксане Сыроид (вице-спикер Верховной рады, – УНИАН), Алене Шкрум (член «Батькивщины», – УНИАН), Виктории Войцицкой (член «Самопомощи» – УНИАН), готовила подарки. Моя мама делает своими руками рождественские веночки для подсвечников. Я ее попросила, и она сделала такие подарочки. Я их дарила вместе со свечами», – рассказала Сотник.

В этом году своих колежанок она также непременно поздравит, но, как и чем – еще не придумала. А вот для себя ответных подарков Сотник никогда не ждет. «У меня есть такой маленький «плюсик» – 21 декабря День рождения. Поэтому, даже если не получаю подарки к Новому году, могу получать много маленьких приятных вещей в День Рождения», – поясняет она.

То, чего депутатка действительно ждет от коллег, и считала бы для себя новогодним подарком – это ратификация Стамбульской конвенции – Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и борьбу с этими явлениями.

Кстати, от себя Елена Сотник вместе с Сергеем Киралем, также нардепом от «Самопомощи», подготовили новогодний «подарок» Путину и его друзьям –

«Акт Магнитского» для введения персональных санкций против российских чиновников, а также законопроект, который вносит изменения в процедуру принятия санкций и позволит украинскому парламенту вводить санкции и расширять основания этих санкций. Данные законопроекты были на днях презентованы на пресс-брифинге, а зарегистрировать их авторы планируют к концу недели.

«Конечно, мы понимаем, что принятие нереалистично – видите, в зале нет депутатов. Но это было бы очень круто, как раз под Новый год, господину Путину и его российским друзьям такой подарок сделать», – отметила Сотник.

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В том, что такие подарки следует дарить, и дарить вовремя, мы, кстати, солидарны с народными депутатами.

И, добавим, что хотим от них в Новом году одного – чтоб ходили на свою депутатскую работу и работали. Кстати, для самых злостных парламентских прогульщиков по итогам минувшего года (в частности, беглых нардепов Александра Онищенко и Сергея Клюева) УНИАН оставил подарки в красном мешочке под елочкой в кулуарах ВР. Если не хотите приезжать в Украину общаться с правоохранительными органами – то хоть за конфетками заезжайте.

Ирина Шевченко