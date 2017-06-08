В Сумах СБУ пресекла деятельность нелегального контакт-центра российского банка

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность нелегального контакт-центра, организованного по указанию руководства одного из российских коммерческих банков.

Как сообщили сегодня в пресс-группе УСБУ в Сумской области, по имеющейся информации операторы call-центра принимали заявки от жителей России, а также оккупированных территорий Донецкой области и аннексированного Крыма.

«Основной направленностью сумской структуры было кредитование физических и юридических лиц, личностные и установочные данные которых передавались в Москву. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все операции для неаккредитованного в Украине российского банка проходили через Интернет и сервисы IP-телефонии. Координация действий контакт-центра осуществлялась из головного офиса банка в Москве», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБанки с 12 июня ужесточат контроль операций своих клиентов

Оперативники СБУ выяснили, что организовал нелегальный call-центр по заказу топ-менеджмента банка один из киевских бизнесменов, а город Сумы был выбран для оптимизации расходов банка.

В подпольном контакт-центре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после завершения «испытательного срока».

Во время обысков в нескольких специально арендованных дельцами помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, доказывающую передачу личных данных граждан в Россию.

По информации спецслужбы, среди клиентов российского банка есть главари незаконных вооруженных формирований и фейковых «госорганов» террористических организаций «ДНР/ЛНР».

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.